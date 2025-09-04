İstanbul Cumhuriyet Savcısı boğazı kesilerek öldürüldü!

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Çekmeköy Ömerli’de bugün saat 21:15 sıralarında bir restoranda İstanbul Adliyesi’nde görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, aralarında husumet olduğu iddia edilen 19 yaşındaki M.C.G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin yürüttüğü soruşturmada şüpheli yakalandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi.



Yapılan açıklama şu şekilde:

"03.09.2025 günü saat: 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır. 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir. Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."