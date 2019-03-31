İstanbul Esenyurt'ta okulda yangın: Oy sayımına ara verildi (video) #Seçim2019

DHA'nın haberine göre, İstanbul Esenyurt'ta bulunan Kıraç Limak Türkerler İlkokulu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Okulu duman kaplaması nedeniyle polisler hariç içeridekiler dışarıya çıkarıldı. İtfaiye gelerek yangına müdahale etti. İtfaiyenin duman tahliyesinin ardından oy sayımına devam edileceği öğrenildi.
#31M19 | İstanbul Esenyurt Kıraç'ta Limak Türker İlkokulu'nda, oy sayımı sırasında bodrum katta kağıtların yanması sonucu yangın çıktı. #dokuz8 pic.twitter.com/rFkYeBqZmN— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 31 Mart 2019
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