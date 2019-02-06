İstanbul Kartal’da 7 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var (video)

Kartal’da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi.Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 7 katlı binada henüze bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı.

Binada 14 ailenin yaşadığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre en az 1 kişi hayatını kaybetti, enkaz altında 15 kişi olduğu tahmin ediliyor.

Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BİNADA 25 KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI TEKSTİL ATÖLYESİ VARDI’

Muhtar Zeki Dağ, binanın alt katında 25 kişinin çalıştığı bir tekstil atölyesi olduğunu ve eski bir bina olduğunu ifade etti.

Dağ, “Korkunç bir olay. Birden yıkılacak bir binaya benzemiyordu. Binanın altında 5 aracın kaldığı söyleniyor. Binada 14 daire vardı. Normalde 27 -30 civarında kişi olduğu görülüyor ama nüfus müdürlüğünden net bilgi henüz gelmedi onu ileride açıklayacağız. Şu anda arama herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama bir sonuca ulaşamıyoruz. Binayla ilgili herhangi bir risk raporu bulunmuyordu” dedi.

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal’da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, “Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir” denildi.

KARTAL BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak’ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir.” denildi.

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, bina ile ilgili bir yıkım kararı olmadığını söyledi. Öz, kayıtlara göre 14 dairede 43 kişi yaşıyor.

Çöken binadan kurtarılan yaralılar çevre hastanelere sevk ediliyor

TMMOB: BİNALARDA ZEMİN-ETÜT ÇALIŞMALARI EKSİK

Kartal’da çöken 7 katlı bir bina sonrasında değerlendirmelerde bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2’nci Başkanı Can Akın, “Binalarda zemin-etüt çalışmaları eksik. Bir yıl içerisindeki olaylara bakınca bu çökmelerin devamı gelecek gibi görünüyor” dedi.

Bina çökmelerinin belli başlı sebepleri olduğuna dikkat çeken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2’nci Başkanı Can Akın, bina yaparken jeolojik konuma çok dikkat etmek gerektiğini dile getirdi.

Akın, “Bina çökmelerinin nedenlerine baktığımızda zemin-etüt çalışmalarının eksik olması en başta geliyor. Üst yapı projeleri de bu eksik etütlerle hazırlanıyor. Ayrıca, zemine uygun bina da seçilemiyor” diye konuştu.

“BİNAYI ZEMİNE UYGUN YAPMAK GEREKİYOR”

Binaları zemine uygun olarak yapmak gerektiğinin altını çizen Akın, “Zemin araştırmaları sonucunda hazırlanan raporları kullanarak proje hazırlamalıyız. Her zemin bina yapmaya uygun olmayabilir” ifadelerini kullandı.

VALİ: 3 KAT KAÇAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Arama kurtarma çalışması çok önemli bir iş. Sessiz ortamı olması lazım. Vatandaşlarımızdan yardımcı olmasını polise zabıtalarımıza yardımcı olmalarını rica ediyoruz.

Arama kurturma çalışmaları tamamlanan kadar bu çalışma kesintisiz sürecek. En büyük temmenimiz enkazın altındaki vatandaşları sağ salim çıkarmak. Buranın 5 kat ruhsatlı 3 kat ruhsatsız kaçak yapılmış. Çökmenin nedenini araştırıyoruz. Ama odağımız kurtarma çalışması.

Enkazın altındakiler için çeşitli rakamlar var bunu söylemek doğru değil. İşletme ruhsatı olmayan bir tekstil atölyesi de var.

Dakikalar, saniyeler bizim için çok önemli. Onlara ulaşmak için bu alanı güvenli arama kurtarma hattı haline getirmek gerek. Patlama iddialarına ilişkin bize müsaade edin en doğru bilgiyi verelim.”

Çökme anı kameralara yansıdı