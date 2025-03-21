  • BIST 9085.66
  • Altın 3708.673
  • Dolar 38.0102
  • Euro 41.1763
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar 24 saatliğine trafiğe kapatıldı

»
İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar 24 saatliğine trafiğe kapatıldı
İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar 24 saatliğine trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, 19 Mart'tan itibaren geçerli olan tedbir kararlarına yenilerini ekledi. Saraçhane çevresindeki birçok yol saat 14.00 itibarıyla bir günlüğüne trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği, 19-23 Mart arasında dört günlük eylem ve gösterilere yasak getirmişti.

Valilik, tedbirlere ek olarak bugün ve yarın bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. 

Yeni karar doğrultusunda bugün saat 14.00 itibarıyla yarın saat 14.00 arası trafiğe kapatılan yollar açıklandı. 

İşte 14.00 itibarıyla kapanan yollar:

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

Alternatif yollar:

10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, E-5 D100 Karayolu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İnşaatta yevmiyeler uçtu: Günlük 7 bin lira21 Mart 2025 Cuma 12:44
  • İmamoğlu'nun gözaltına alınması Trabzon'da nasıl karşılandı?21 Mart 2025 Cuma 10:45
  • İddia: İmamoğlu'nu 1 ay önce gözaltına almak istediler, bazı isimler devreye girip engelledi21 Mart 2025 Cuma 10:09
  • Sosyal medyada İmamoğlu paylaşımı yapanlara operasyon; 54 kişi gözaltına alındı21 Mart 2025 Cuma 10:06
  • Ekrem İmamoğlu'na gözaltındayken yeni soruşturma; "Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz"21 Mart 2025 Cuma 09:48
  • Özgür Özel: Kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin, bundan sonra sokaklardayız21 Mart 2025 Cuma 09:46
  • Fikret Bila: İktidarın bütün uğraşı önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine giderken yol temizliği yapmak!21 Mart 2025 Cuma 09:40
  • Son dakika! Yavaş'tan ön seçim açıklaması: 'Pazar günü İmamoğlu için oy vereceğim'20 Mart 2025 Perşembe 11:59
  • İBB soruşturması devam ediyor: Ali Nuhoğlu 40 milyon lirayla yakalandı20 Mart 2025 Perşembe 11:37
  • Gözaltına alınan İmamoğlu’nun hesabından yeni paylaşım: Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz20 Mart 2025 Perşembe 11:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti