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İstanbul’da 1 Mayıs gösterilerinde 384 kişi gözaltına alındı!

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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 384 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul’da 1 Mayıs gösterilerinde 384 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 384 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İzinli kutlamalarda hiçbir olumsuzluk yaşanmamış ve katılımcılar sorunsuz şekilde dağılmıştır. Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384’ü gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda düzenlediği kutlamalara 35.000 kişi katılmıştır. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı’nda düzenlediği kutlamalara ise 30.000 kişi katılmıştır.

İzinli kutlamalarda hiçbir olumsuzluk yaşanmamış ve katılımcılar sorunsuz şekilde dağılmıştır.
İstanbul’un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması için 1 Mayıs’ta toplam 52.656 emniyet personelimiz görev almıştır.

Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384’ü gözaltına alınmıştır.

Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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