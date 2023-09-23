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İstanbul'da 27 ton sahte toz deterjan ele geçirildi

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İstanbul'da düzenlenen sahte temizlik malzemesi operasyonunda, 27 ton sahte toz deterjan ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da 27 ton sahte toz deterjan ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'taki bir adreste sahte deterjan ve şampuan üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, satışa hazırlanan ürünleri sevkiyat için kamyonetlere yükleyen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

 

İstanbul'da 27 ton sahte toz deterjan ele geçirildi

 

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların araç ve adreslerinde yapılan aramada, sahte 27 ton toz deterjan, 21 bin 42 kutu şampuan, 40 litre şampuan esansı, 1356 boş şampuan şişesi, 1300 kilogram toz deterjan ham maddesi ve 1600 litre kimyasal madde ele geçirdi.

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