İstanbul'da helikopter düştü: 4'ü Rus 5 ölü

Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Gruba'na ait bir helikopter düştü. Ulaştırma Bakanlığı, helikopterin Büyükçekmece'deki televizyon kulesine çarpıp düştüğünü açıkladı. Kazada dördü Rus beş kişi hayatını kaybetti.

14.42 ECZACIBAŞI'NDAN YAZILI AÇIKLAMA

Eczacıbaşı Holding'den Büyükçekmece'deki helikopter kazasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Eczacıbaşı Havacılık AŞ’ye ait olan helikopterin, alınan izinlerin ardından bugün öğleden önce Bozüyük’e gitmek üzere havalandığı, ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 11.30’da Büyükçekmece'de düştüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Helikopterde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya’daki bölge satış yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut bulunmaktaydı. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hepimizi derinden üzen bu kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

14.38 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: HELİKOPTER, TELEVİZYON KULESİNE ÇARPIP DÜŞTÜ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Beylikdüzü'nde düşen helikopter ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Bugün saat 11.16'da Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ' ye ait TÇHEZ tescilli helikopter, Atatürk Havalimanı'ndan görerek kalkış yapmış, saat 11.20'de bir TV kulesine çarparak E-5 karayoluna düşmüştür.

Kalkış esnasında hava şartlarının normal olduğu bildirilirken, helikopterde 2 pilot, 4'ü yabancı uyruklu 5 yolcu olmak üzere 7 kişinin seyahat ettiği bildirilmiştir. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetmiştir.

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanları, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere kaza yerine gönderilmiştir."

13.52 Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ Genel Müdürü Gürcan Mallı, kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı: "Kuğu Havacılık bünyesinde operasyon yapmakta olan TC-HEZ kuyruk numaralı 2008 üretim tarihli Skorsky S76 C++ tipli helikopterimiz İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Eskişehir Bozüyük seferini yapmak üzere saat 11.20’de kalkış yapmıştır. Kalkıştan kısa bir süre sonra helikopterimizin Beylikdüzü mevkiinde maalesef kaza kırıma uğradığı haberi tarafımıza ulaşmıştır. Helikopterimizde uçuş ekibinden 2 kişi ve 5 yolcu bulunmaktadır. Uçuş ekibi Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut, yolcu isimleri ise Salim Özen, Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan."

Helikopter kopan parça yoldan geçen bir otomobilin üzerine düştü, aracın tavanı ortadan ikiye ayrıldı.

13.35 RUS DIŞİŞLERİ 4 RUS'UN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen helikopter kazasında 4 Rus vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.16'da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece'de saat 11.21'de düştü. İstanbul Valisi Vasip Şahin, kazada ilk belirlemelere göre, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şahin, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ise helikopterin yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin kısaldı ve Büyükçekmece'deki televizyon kulesine çarptı.

Öte yandan Hürriyet'ten Levent Kulu'nun haberine göre, helikopterin televizyon kulesine çarpıp düştüğü kesinleşti. Ancak buna neyin yol açtığının bilinmediği belirtildi.

'HELİKOPTERDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YABANCI KONUKLARI VARDI'

Ajanslara düşen ilk haberlerde helikopterin Beylikdüzü'ndeki bir yangına müdahaleye gittiği iddia edildi. Ancak bu iddia İBB tarafından yalanladı. NTV'den Melda Yücel Kocaalp de helikopterin Eczacıbaşı Gruba'na ait olduğu bilgisini paylaştı. Buna göre helikopterde, üst düzey yöneticiler ve yabancı konukları vardı.

HELİKOPTERDE 4 RUS YOLCU BULUNUYORDU

Helikopterde, iki pilot ile dört yabancı ve bir Türk yolcu bulunuyordu.

Doğan Haber Ajansı'nın Bozüyük'teki Eczacıbaşı Tesisleri yetkililerine dayandırdığı haberine göre, helikopterde dört Rus yolcu vardı. Haberde, "Rusya Genel Müdürü Salim Özen ile 4 Rus müşterinin saat 12.00'da yapılacak toplantıya gelmek için İstanbul'dan havalandıklarını, ancak kısa süre sonra kazayı öğrendiklerini söyledi" denildi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, helikopterde dört Rus'un olduğunu doğruladı. Eczacıbaşı, "Helikopterde bir yöneticimiz, dört Rus müşterimiz ve iki pilot vardı" dedi.

Helikopterdeki Rusların isimleri ise şöyle: Aleksandr Vanin, İgor Koçergin, Ludmina Çurova ve Elena Badraga.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN KALKAN HELİKOPTER BOZÖYÜK'E GİDİYORDU

Helikopter pilotlarının Alaaddin Nacar ve Ahmet Bulut olduğu öğrenildi. Helikopterin Atatürk Havalimanı'ndan kalktığı ve Bilecik'in Bozöyük bölgesindeki fabrika gittiği öğrenildi.