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İstanbul’da lodos çatıyı uçurdu, baba ve çocuğu ölümden döndü

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İstanbul’da lodos çatıyı uçurdu, baba ve çocuğu ölümden döndü
İstanbul’da lodos çatıyı uçurdu, baba ve çocuğu ölümden döndü

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle Beyoğlu ilçesindeki bir binanın çatısı uçtu.

Olay bugün öğle saatlerinde Fetihtepe Mahallesi’ndeki Tepe Üstü Sokak’ta meydana geldi. Lodosun etkisiyle beş katlı işhanının tadilat yapılan çatısı yola uçtu. Yoldan oğluyla geçen Burak Aşçı, saniyelerle çatının üzerilerine düşmesinden kurtuldu.

İHA’ya konuşan Aşçı, çocuğun çatı düşmeden bir süre önce “Kucağına al beni” diye ağladığını belirterek, çocuğunu kucağına aldıktan bir süre sonra ses geldiğini, yukarı baktığında çatının düştüğünü gördüğünü dile getirdi.

Polis, sokağı kapatırken, çatının kaldırılması için çalışma yapıldı. Olayda üç araç da hasar gördü.lodos-cati5.jpg

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