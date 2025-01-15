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İstanbul'da son 72 saatte sahte içki nedeniyle 19 kişi öldü

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İstanbul'da son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti.
İstanbul'da son 72 saatte sahte içki nedeniyle 19 kişi öldü

İstanbul genelinde son 72 saatte sahte içkiden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir başta olmak üzere çeşitli ilçelerde hastanelere başvuranlar, tedavi altına alındı. 65 kişiden 19'u, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken, 43 hastanın ise tedavilerine devam edildiği belirtildi. Ölenlerin bazılarının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Sahte içkiden ölen Otabek Primov, Ravşan Sayitniyozov, Talypjan Durdyyev, Mehdi Alhasan otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda sürüyor.

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