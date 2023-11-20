  • BIST 7966.32
  • Altın 1822.996
  • Dolar 28.7562
  • Euro 31.433
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail, Han Yunus ve Nusayrat kamplarını bombaladı

İstanbul'da yıllar sonra kasımda kar yağdı

»
İstanbul'un bazı kesimlerinde dün sağanak ve fırtınayla birlikte kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'da yıllar sonra kasımda kar yağdı

Megakentte dün sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar, kentin bir çok noktasını beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.

Kentte dün etkili olan kar yağışı, 2016 yılından bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da en son 30 Kasım 2016'da etkili olan kar yağışı ile Kartal Uğur Mumcu ve Yakacık mahallelerinin yüksek kesimleri ile Aydos Ormanı civarında kısa süreli kar yağışı görülmüştü.

"El Nino'nun varlığı fırtına, yağmur ve kar yağışında anomaliler yaşatabiliyor"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, yaptığı açıklamada, dün İstanbul'a Balkanlar üzerinden alçak basınçla birlikte soğuk hava kütlesinin geldiğini söyledi.

Sıcaklıkların cephe geçişiyle birlikte birden düşmeye başladığını aktaran Özdemir, "Balkanlar üzerinden polar hava kütlesi, yani kutup havası geldi. Karayel şeklinde kuzeybatıdan gelmesi ile alçak basınca bağlı soğuk cephenin etkisi ile hava sıcaklığı bir anda 10 derece kadar düştü." dedi.

Özdemir, denizlerin 4-5 derece daha sıcak olduğunu, hava kütlesinin de Karadeniz üzerinde nemini alarak konvektif hareketlerle iyice kuvvetlenip karaya çıkınca yoğun etkisini gösterdiğini belirterek, "Yüksek irtifalarda sıcaklığın düşük olması ve jet rüzgarları ile soğuk havanın hızla taşınması, kuvvetli sağanak, fırtına, kar ve karla karışık yağmura sebep oldu. Bu durum, İstanbul'un yüksek kesimlerinde sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı bıraktı." diye konuştu.

İstanbul'a kasım ayında uzun zamandır karın yağmadığına dikkati çeken Özdemir, "En son 2016 yılında yağmıştı. 7 yıl aranın ardından İstanbul'a kasımda kar yağdı. Küresel iklim değişikliği, iklimin biraz düzenini bozdu. İstanbul için ekim ayında havalar yavaş yavaş soğur ve kasım sonunda kar yağışı olurdu ama bu durum biraz değişti. El Nino'nun varlığı fırtına, yağmur ve kar yağışında anomaliler yaşatabiliyor. Bu yıl kasımda sıcaklığın ardından Balkanlardan gelen alçak basıncın oluşturduğu soğuk hava kütlesiyle kasımda kar gördük." ifadelerini kullandı.

"Barajların taban kısmı yavaş yavaş dolmaya başladı"

Özdemir, yağışların barajlardaki su miktarını arttıracağını belirterek, yağan her damlanın İstanbul barajlarına faydasının olduğunu ifade etti.

Barajların 1 yıldır suya aç olduğunu dile getiren Özdemir, "Baraj zeminindeki yer altı suyu da kuraklık nedeniyle çekildi. Barajların taban kısmı yavaş yavaş doymaya ve dolmaya başladı. Yağışlar bu şekilde devam ederse barajlardaki doluluk marta kadar yüzde 70'in üzerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel’den Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi'ne ziyaret19 Kasım 2023 Pazar 08:31
  • Interpol'ün mavi bültenle aradığı uyuşturucu karteli yakalandı19 Kasım 2023 Pazar 08:26
  • Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı yakalandı18 Kasım 2023 Cumartesi 08:58
  • Erdoğan’dan Almanya’ya: Biz Holokost cenderesinden geçmedik, İsrail’e borçlu olsak bu kadar rahat konuşamazdık18 Kasım 2023 Cumartesi 08:56
  • Türkiye güneş paneli üretiminde dünya ikinciliğini hedefliyor17 Kasım 2023 Cuma 22:11
  • Liselere "Tıp bilimine giriş" dersi geliyor17 Kasım 2023 Cuma 21:02
  • YÖK Başkanı Özvar: Hedefimiz en az bir üniversitemizi dünyada ilk 100'e sokmak17 Kasım 2023 Cuma 20:04
  • Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye edildi16 Kasım 2023 Perşembe 16:10
  • Aksa Enerji’den, Özbekistan’a 430 MW kapasiteli enerji santrali yatırımı16 Kasım 2023 Perşembe 10:22
  • Iman Casablanca’dan Adnan Oktar itirafı: 'Bana para teklif etti'15 Kasım 2023 Çarşamba 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti