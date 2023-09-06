İstanbul'u sağanak vurdu: 2 can kaybı

İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. İstanbul Valiliği, sağanak sonrası Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını

İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. İstanbul Valiliği, sağanak sonrası Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

"2 kişi hayatını kaybetti"

İstanbul Valiliği, sağanak sonrası Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da yaşanan sel felaketinde biri yabancı uyruklu iki kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte sel baskınlarının yaşandığı Arnavutköy'de incelemelerde bulundu.

"Metrekareye 125 kilogram yağmur yağdı"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Akşam saat 21.00 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Küçükçemece ve Eyüpsultan'ın bir kısmında metrekareye 125 kilogram yağmur yağdı. Bu kısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmur, maalesef derelerin de taşması sonucunda iş yerleri ve evlerin bodrumlarında su baskınlarına sebep oldu.

Biri yabancı uyruklu olmak üzere Başakşehir ve Küçükçekmece'de iki kişi hayatını kaybetti. Biz başsağlığı diliyoruz. 5 yaralımız var. Az önce son durumlarını sorduk. Hayati tehlikelerinin olmadığını 3'ünün taburcu olduğunu, diğerlerinin yatarak tedavi olduğunu söylediler."

"Suları boşaltma işlemleri devam ediyor"

Valilik kordinasyonunda suları boşaltma işleminin devam ettiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Arnavutköy ilçemizde belediye başkanımız 291 konutun su baskınından etkilendiği şu ana kadar yüzde 70'ini tahliye ettiklerini söyledi. Başakşehir'de belediye başkanımız ile görüştük. 650 iş yeri ve 131 evin su baskınından etkilendiğini söyledik. Küçükçekmece'de 98 konut ve 10 iş yerinin, Sultangazi 10 konut, Eyüpsultan'da ise 30 konutun su basmasından olumuz etkilendiği söylendi."

Sabah valiliğimizi koordinasyonuda zarar tespiti çalışmalarına başlanacak. Şu an için 112'ye gelen tüm çağrıların her birini cevaplandırıyoruz. Kalacak yerle ilgili bir müracaat şu ana kadar olmadı.İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum"

"Lütfen ikazlara uyalım"

Vatandaşların uyarıları dikkate almalarını söyleyen Yerlikaya,"Lütfen meteorolojiden yapılan uyarılara hatta şu saat şu vakitlerde olması muhtemel diye bizi uyaran hatırlatmalara lütfen dikkat edelim. Canımız yanmasın. Tedbir diyoruz. Valiliğimiz, AFAD, meteoroloji, medyamız her fırsatta bu ikazları yapıyoruz. Lütfen bu ikazlara uyalım diyorum" dedi.

Hastanede su birikintileri oluştu

Başakşehir'de evlerini su basan 3 kişinin üşütme şikayetiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin acil servisine başvurduğu, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle yağmur giderlerinin geri tepmesi sonucu hastanenin zemin ve bodrum katlarındaki belirli noktalarda su birikintileri oluştuğu belirtildi. Durumun, acil servis, yoğun bakım ve ameliyathaneler dahil hastanedeki sağlık işleyişini etkilemediği, hastaların nakledilmesi gibi bir duruma yol açmadığı bilgisi verildi.

Başakşehir'de sele kapılarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının cenazesi de bu hastanenin morguna kaldırıldı.

Dere kenarındaki gecekondu çöktü

Halkalı Cemevi'nin yakınındaki dere, yağmur nedeniyle taştı. Cemevinin cenaze bölümünü su basarken buradaki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı.

Taşma nedeniyle derenin kenarındaki gecekondu çöktü. Ayrıca, bir araç da gecekondunun bahçesine girdi.

Derenin kenarındaki 6 katlı binanın altındaki bodrumunu su bastı. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için çalışma yaptı. İş makineleri sel nedeniyle meydana gelen dere yatağındaki enkazı kaldırmaya başlarken, dere kenarındaki bazı binalar da tahliye edildi. Su basan binalardaki suları tahliye çalışmaları sürerken, bazı binalarda temizlik çalışmalarına başlandı.

Polis ekipleri ise burada bekleyen kalabalığı dağılmaları yönünde uyardı.

Bu arada, itfaiye erleri çatılara çıkan ya da su birikintisinin yoğun olmadığı alanlara geçen vatandaşlarla telefonla görüştü. Ekipler, bu kişilere güvenli bölgeden ayrılmamalarını, botların alana geleceğini ve onları kurtaracaklarını söyledi.

Ardından bölgeye gelen botlar aracılığıyla mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bölgede mahsur kalan çok sayıda vatandaş ile bir köpek kurtarıldı.

Restoranın çatı kısmında 3 saat beklediğini söyleyen Onur Bolat, "Aşağı yukarı 70 kişiye yakındı. Şu an itibarıyla restoranda 3 sahibi var, başka kimse yok." dedi.

Sağanak başladığında arkadaşlarıyla oturduğunu belirten Ramazan Ataş, "Allah'tan çok şükür bir şey olmadan kurtulduk. Bir anda oldu her şey. Bir anda yağmur başlangıcı, daha sonra sel başlangıcı. Ne olduğunu biz de anlamadık. Ortalama 2-2,5 saattir bekliyoruz. Çatıya çıkmak zorunda kaldık çünkü yere kadar sular gelmişti. Mekana kadar girmişti sular" diye konuştu.

Tır şoförü Ertan Demirkaya ise kurtarılmayan kimsenin kalmadığını ifade etti.

Tırıyla yük boşaltmaya geldiğini kaydeden Demirkaya, uykuda olduğunu, yağış birden bastırınca yukarı çıktığını kaydetti.