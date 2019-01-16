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İstanbul'un taşı toprağı beton : Yeşil alan oranında dünya sonuncusu!

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Dünya üzerinde farklı şehirler sahip olduğu yeşil alana göre sıralanırken, İstanbul'un yüzde 2,2 oranla son sırada yer aldı
İstanbul'un taşı toprağı beton : Yeşil alan oranında dünya sonuncusu!

İstanbul'un yeşil alan konusunda yüzde 2,2 oranla dünyada son sırada yer aldığı ortaya çıktı.

Ajans Press, şehirlerin yeşil alana sahip olma oranlarını konu alan araştırmayı inceledi. World Cities Culture Forum verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, İstanbul'un yeşil alan sıralamasında 34 şehir arasında son sırada yer aldığı görüldü.

Yeşil alana sahip olma oranı sadece yüzde 2,2 olan İstanbul'u bir ön sıradan takip eden şehir ise Tayvan'ın başkenti Taipei olarak kaydedildi. Buna karşın yeşil alana en çok sahip olan şehir Oslo olarak saptandı. Oslo yüzde 68 gibi bir oranla açık ara birinciliği elinde bulundururken, Oslo'yu ikinci sıradan yüzde 47 yeşil alan ile Singapur, yüzde 46 yeşil alan ile de Sidney'in izlediği gözlendi. Yeşil alan oranının ise park ve bahçeler baz alınarak hazırlandığı tespit edildi.

Medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde, yeşil alanlarla ilgili son yıllarda medyaya yansıyan haber adetlerindeki artış gözlerden kaçmadı. 2016 yılında yeşil alanlar 15 bin 747 habere konu olurken, 2017 yılında 20 bin 50, 2018 yılında ise 21 bin 276 habere konu olarak medyanın önem verdiği başlıklar arasında yer aldı.

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