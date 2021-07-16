İşte 16 maddede gerekçeli CTP Parti Meclisi kararı

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle diyalog ortamı CTP’nin arzu ettiği düzeyde olmamıştır. CTP ana muhalefet partisidir ve ana muhalefet partisinin KKTC protokolü içerisinde önemli bir yeri vardır. Teamül, istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin özellikle adayı ziyaretlerinde ana muhalefet partisiyle ve çoğu zaman diğer muhalefet partileriyle de görüşme yapmasıdır. Bu teamülün sağladığı önemli yarar, belli konularda fikir ayrılıkları olsa dahi, Kıbrıs Türk siyasi partileriyle, özellikle de protokolde önemli bir yere sahip olan ana muhalefet partisiyle Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri arasında karşılıklı görüş alış verişinin ve diyalogun aralıksız devam etmesidir. Unutmamak gerekir ki bu teamüle ve sağladığı yarara duyulan ihtiyaç, özellikle bugün, Meclis’i açmaktan ve kapamaktan aciz, gerçekleştirdiği anayasa ihlalleri dolayısıyla meşruiyetini yitirmiş bir hükumetin görevde olduğu ortamda azalmamış, aksine artmıştır.