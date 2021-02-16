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İşte Bakanlar Kurulu Kararları

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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Başbakan Ersan Saner alınan kararları açıkladı.

İşte Saner’in açıklamasından satır başları:

-Pandemi döneminde Belediyelere denetim yetkisi verildi .

-Reel sektöre destek vermek adına 100 Milyon kredi ve 20 Milyonluk kira yardımının işletmelere verilmesi için Pazartesi’nden itibaren bankalara başvuru yapılabileceğini kaydeden Saner, faiz destekli kredi çeken ve sıkıntıya düşen esnafların yapılandırma için 22 Şubat’tan itibaren bankalara başvurabileceğini söyledi.

-Atık Yönetim Kurulu Tüzüğü geçirildi

-Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardan bütçelerinin %10’u kadar tasarruf yapma kararı alındı

-Pul vergisi ipotek devri bedelsiz olarak yapılacak

-Kredi borcunu erken kapatma komisyonu devlet tarafından 1000’de 5’e indirildi

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