İşte Hükümetin kurulmasından bugüne Başbakanlık çalışmaları

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluşan dörtlü koalisyon Hükümeti kabinesi 2 Şubat 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunuldu.



Akıncı, hükümeti kurmakla görevlendirdiği Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından sunulan kabineyi onayladı, bakanlar resmen göreve başladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Başbakanlığındaki CTP-HP-TDP-DP hükümeti için Cumhuriyet Meclisi’nde, 15 Şubat 2018 tarihinde güven oylaması yapıldı.

50 milletvekilinin bulunduğu Meclis’te koalisyon hükümeti, 22'ye karşı 27 oyla güvenoyu aldı, 1 milletvekili de oturuma katılmadı.

Hükümet, koalisyon protokolüyle belirlediği 22 maddelik öncelikli icraatlarını kamuoyuyla paylaştı.

Müşavirliğin kaldırılması; tüm atamaların liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereklerine uygun olarak yapılması; tüm istihdamların önceden Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirilmesi; hangi hükümet döneminde yapılmış olursa olsun, bakanlar kurulu kararları da dahil idari işlemlerden hukuka aykırı olduğu saptananların iptal edilmesi veya duruma göre hukuka uygun hale getirilmesi yeni hükümetin öncelikleri arasında yer aldı. 24 Nisan 2018 tarihinde, müşavirlikle ilgili düzenlemeleri içeren “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tarafından oyçokluğuyla yasalaştırıldı. Yasalar 9 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu arada, hukuka aykırı olduğu tespit edilen pek çok işlem ilgili bakanlıklar ve Bakanlar Kurulu tarafından iptal edildi.

GEREKİRSE DOKUNULMAZLIK KALDIRILACAK

Mal Bildiriminde Bulunma Yasası’nın uygulanması yanında “Nereden Buldun Yasası”nın da çıkarılmasını hedefleyen yeni hükümet, polis ve savcılık kanalıyla yürütülecek herhangi bir soruşturmanın sonucunda Savcılık’tan bu yönde bir talep gelmesi halinde yargılamayı mümkün kılmak için bahse konu vekilin dokunulmazlığını kaldırma yönünde siyasi irade ortaya koymayı ve dokunulmazlığı kaldırmayı da koalisyon protokolüne koydu. “Nereden Buldun Yasası” taslağı Bakanlar Kurulu’na sunuldu.

Koalisyon Protokolü’nde yer alan, “Bugüne değin hangi hükümet döneminde, hangi partiye mensup kişi ya da kişilere ilişkin olursa olsun, bazıları kamuoyuna da yansımış olan tüm hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için Polis ve Başsavcılık nezdinde girişimde bulunulacak ve hangi dosyanın ne aşamada olduğu konusunda hükümetin kuruluşundan itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktır” hükmünden hareketle, polis nezdinde girişimde bulunuldu ve dosyaların akıbeti hakkındaki bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

Güven oylaması sonrası Hükümetin ilk hedefi hızla bütçeyi geçirmek oldu.

( 15 Şubat 2018 )

Başbakan Erhürman güven oylaması ardından yaptığı konuşmada, hükümet programında çizilen çerçeveden hareketle çalışmaya devam edeceklerini ve ilk hedeflerinin hızla bütçeyi geçirmek olduğunu belirterek, bunu başaracaklarına inandığını dile getirdi.

“2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla 21 Mart 2018 tarihinde kabul edildi. 12 Mart’tan itibaren toplam 8 günde görüşülen tasarıya 28 kabul, 13 ret oyu verildi, 9 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

KKTC Bütçesi 7 Nisan 2018 tarihinde kesinleşti.

BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN İLK RESMİ ZİYARETİNİ ANKARA’YA GERÇEKLEŞTİRDİ

Başbakan Tufan Erhürman ve heyeti ilk yurt dışı resmi ziyaretini 7 Mart 2018 tarihinde Ankara’ya gerçekleştirdi.

Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım tarafından resmi törenle karşılanan Başbakan Erhürman, görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi.

Başbakan Tufan Erhürman Türkiye’nin Kıbrıs işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve heyeti ile yapmış olduğu görüşmede, Türkiye ile imzalanacak protokolün, Sosyal ve Ekonomik açıdan KKTC’nin kalkınmasını sağlamaya yönelik olacağını söyledi.

Erhürman, protokolün sadece teknik değil, siyasi irade de gerektirdiğini belirterek, bu nedenle Recep Akdağ’la sık sık bir araya geleceklerini kaydetti.

Protokolde yer alacak ibarelerin somut olacağını da açıklayan Erhürman, protokoldeki öngörülerin gerçekleşmesinin etap etap takip edileceğini belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve T.C Başbakanı Binali Yıldırım ile görüşmeler gerçekleştirdi. ( 7 Mart 2018 )

Başbakan Tufan Erhürman ile TC Başbakanı Binali Yıldırım ‘ın gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yapıldı

BAKANLAR KURULU ÇALIŞMALARI

İki yıldan beri web sayfasında ( http://95.0.174.26/bkkarar/liste ) yayımlanmayan Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra web sayfasına konulmaya başlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2011’den 2018’e kadarki dönemde alınan Bakanlar Kurulu kararlarına web sayfasından ulaşılabilmesi sağlandı.

KKTC İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDAKİ PROTOKOLLER

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 2016-2018 mali protokolünün son döneminin tamamlanmasına ve bu dönem içerisindeki kaynakların kullanıma girmesine ilişkin yıllık protokoller imzalandı. ( 19 Nisan 2018 )

Ülkenin ve halkın sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasını hedefleyen 2019-2021 protokolüne ilişkin görüşmeler başlatıldı. Heyetler arasındaki görüşmeler devam etmektedir.

BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU

Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu

ÖNLEME VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

GİRNE BELEDİYESİ DANIŞMA VE DESTEK MERKEZİ’NE KATKI

Başta bağımlılıklar olmak üzere risklerin en aza indirilmesi amacıyla yerel yönetimlerle işbirliği çerçevesinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Merkezin açılmasından sonra bağımlılık nedeniyle buraya başvuran aile ve bireylere Komisyon Psikolojik Danışmanları ve Aile Danışmanları tarafından destek verilmeye başlandı.

Komisyon, donanımlarını güçlendirmek amacıyla hem merkezde görev yapacak personele, hem de Girne Belediyesi zabıta ve sağlık ekiplerine “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi”, “Kişisel Gelişim Eğitimi” ve “Mimik ve Düşünce Okuma Teknikleri Eğitimi” verdi.

ALSANCAK BELEDİYESİ İLE PROTOKOL

Bağımlılıklarla mücadelede etkin rol alması ve bu konudaki kapasitesini geliştirmesi amacıyla Alsancak Belediyesi ile İşbirliği Protokolü imzalandı.

Protokolün imzalanmasının ardından belediyenin sağlık ve zabıta ekiplerine “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” verildi.

SAĞLIK PERSONELİNE EĞİTİMLER

“Cengiz Topel Hastanesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık personeline “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” verildi.

İLKOKULLARDA “ARP İLE TERAPİ PROJESİ”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun geliştirdiği “Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi” çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde ilkokullarda Arp ile Terapi eğitimlerine devam edildi.

Bugüne kadar 20 okulda yaklaşık 800 çocuğun arp terapisi programından yararlanması sağlandı.

“KARANLIĞIN GÖLGESİ”

Önleme çalışmalarına sanatın evrensel diliyle destek vermek amacıyla geliştirilen “Karanlığın Gölgesi” isimli dans tiyatrosu 5 bin lise öğrencisine oynanmasının ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı birliklerine de sahnelendi.

Gösterilerin tamamlanmasının ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinden görev yapan lider personele 4 bölgede “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” verildi.

ATATÜRK İLKOKULU VE ARABAHMET İLKOKULU’NA DESTEK ÇALIŞMALARI

“Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi” çerçevesinde, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunann Atatürk İlkokulu ve Arabahmet İlkokulu öğrencilerine “Hayat Dengesi ve Kişisel Gelişim”, ailelere ise “Ana Baba Okulu” eğitimi verildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Stüdyo 21’le işbirliği yapılarak, Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirilen boyama çalışması çerçevesinde çocuklara geleneksel oyun alanı yaratıldı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Komisyon, 2015 yılında yapılan İlkokul, Ortaokul, Lise ve KKTC geneli yaygınlık araştırmalarının 2018 yılı içerisinde yeniden gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara başladı.

“KKTC Üniversitelerinde Psikoaktif Madde Kullanımının Yaygınlığı” araştırması YÖDAK ve tüm üniversitelerle işbirliği halinde devam etmektedir.

“Sosyal ve Ekonomik Düzeyin Uyuşturucu Madde Kullanımı Üzerindeki Etkileri” ve “Cezaevindeki Madde Kullanıcılarının Tekrar Suç İşleme Nedenleri”ni tespit etmek amacıyla iki ayrı bilimsel çalışma devam etmektedir.

ALO DANIŞMA VE DESTEK HATTI

Önleme çalışmaları açısından uyuşturucu konusunda Alo Danışmanlık ve Destek Hattı kurulması da en acil ihtiyaçlar arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede Alo Danışmanlık ve Destek Hattı’nın hizmete girmesine yönelik olarak Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan “1191” numaralı hattın kullanıllmasına yönelik gerekli izinler alındı.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

“DÜNYA YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEDEF ŞAMPİYONASI”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, toplumsal farkındalık seviyesini yükseltmek, gençlerin doğru alanlara yönelmelerini sağlamak ve başarılı gençleri destekleme amacıyla, KKTC Hava Sporları Federasyonu ve Kıbrıs Alternatif Sporları Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen, 20 ülkeden 115 sporcunun katıldığı “Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası”nın düzenlenmesine katkı sağladı.

ARABA SPORLARI

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucu ve alkol tesiri altında yollarda kaybetmek istemiyoruz” yaklaşımı ile “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile geliştirilen farkındalık çalışmalarını sürdürdü.

“MAKSİMUM SANAT MİNİMUM RİSK”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme çalışmaları çerçevesinde risk altında bulunan 7-11 yaş arası 30 çocuğa yönelik olarak “Maksimum Sanat Minimum Risk” sloganı altında Şubat Tatili Sanat Kampı ve Sergisi düzenlendi.

Surlarçindeki çocuklara yönlik destek ve eğitim çalışmalarına yaz aylarında da devam edilmesine yönelik planlama yapıldı.

“RÜZGAR GÜLÜ ÇOCUK FESTİVALİ”NE DESTEK

Eski çocuk oyunlarının hatırlatılması ve çocukların güzel bir gün geçirerek eğlenmesi amacıyla, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Çocuk Vakfı ve Girne Amerikan Üniversitesi ile işbirliği halinde “Rüzgar Gülü Çocuk Festivali” düzenlendi.

BAŞBAKANLIK GENÇLİK DAİRESİ FAALİYETLERİ

1-Gazimağusa-Maraş Gençlik Merkezi

Gazimağusa-Maraş'ta hayata geçirilmesine karar verilen "Gençlik Merkezi"nin yer araştırması yapıldı ve arazi tespit edildi.

2-Yaygın Eğitim Projesi

Konu okullarda öğrenim gören yetenekli çocuk ve gençleri üniversite ortamlarına taşımak ve buralarda yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, YDÜ, GAÜ, KAÜ, UKÜ, LAÜ, DAÜ ve ODTÜ ile işbirliği içerisinde “Gençler Üniversitelerle Buluşuyor” projesi hazırlandı.

3-Okuma Projesi

15-25 yaş arası gençlerde kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasını amaçlayan, Haziran-Eylül ayları arasında hayata geçirilecek "Okuyoruz Yaşamı Dokuyoruz" projesi hazırlandı.

4-Gençlik Merkezleri

Bostancı, Güzelyurt, Paşaköy, Vadili, Akdoğan ve Dipkarpaz gençlik merkezleri ziyaret edilerek durum tespiti yapıldı. Merkezlerin fiziki alt yapılarının iyileştirilmesi ve buralarda sanatsal ve eğitsel aktivitelerin başlamasını sağlanması için çalışmalar başlatıldı.

5-Sosyal Tesislerimiz

Her yıl binlerce gencimizi misafir eden ve yıllardır palyatif tamir gören veya hiç tamir görmeyen Lapta ve Kantara kamplarımızın acil ihtiyaçları tespit edildi ve belirlenen öncelik sırasına göre iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

-Koğuşların Tadilatı :

Kantara kampında mutlaka tadil edilmesi gereken bir erkek bir de kız koğuşumuzun tadilatı için keşif çalışması yapıldı. Keşif; bloke alınması için Maliye Bakanlığı'na aktarılarak bütçe onayı alındı. İhaleye çıkılma süreci başladı.

Lapta Kampı koğuşları için de bloke alınması amacıyla Maliye Bakanlığına raporumuz gönderilmiş olup bütçe onayı beklenmektedir.

6-Gençlik Haftası

KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Haftası etkinlikleri düzenledi. Gençlik Haftası nedeniyle özel eğitim merkezlerimizde ve üç beldemizde gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler, 2 Mayıs–12 Mayıs tarihleri arasında özel gereksinimli gençlerimizden, ülke genelinde yaşayan gençlerimize kadar ilk defa bölgelere yayılarak gerçekleştirildi.



Gençlik Haftasında, özel eğitim merkezlerinde düzenlenen etkinliklerin yanı sıra, 4 Mayıs’ta Mehmetçik, 5 Mayıs’ta Lefke ve 12 Mayıs’ta Akdoğan’da organizasyonlar gerçekleştirildi.

7-“İyilik Evi”

K.T. Vakıflar İdaresi İyilik Evi'ne yönelik olarak eğitim verecek uzmanlarla birlikte çalışılarak, sanatsal, eğitsel ve bilimsel aktivite programları hazırlandı. Spor Dairemizle istişare içerisinde sportif aktivite programlarının hazırlığı da tamamlandı.

GENÇLİK DAİRESİ’NİN GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ 18 MAYIS 2018 CUMA GÜNÜ SONA ERDİ

Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Atütürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Haftası etkinlikleri Akdoğan Belediyesi Açık Hava Spor tesislerinde gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.



Etkinliklerin ilk bölümünde basketbol turnuvaları, sportif ve geleneksel oyunlar ile sahne gösterileri düzenlendi.



Etkinlikte “Sanat Çadırı” da kurularak gençlere uygulamalı sanatsal çalışmalar yaptırıldı.



Akşam bölümünde ise Polatpaşa Lisesi Mandela Müzik Grubu, Gençlik Dairesi Paşaköy, Vadili ve Akdoğan Gençlik Merkezleri Halk Dansları gösterileri, Akdoğan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği Halk Dansları Gösterisi ile belediye koro ve orkestrası, Gençlik Dairesi Modern Dans Grubu ve Polatpaşa Lisesi Oratoryum grubu sahne aldı.

KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ

Başbakanlığa bağlı Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde kurulan, eğitim ve etkinlik gönüllülerinin çocuklar için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediği, yemek olanağı da sunan Arabahmet İyilik Evi, programlar zenginleştirilerek çocukların, gençlerin ve kadınların hizmetine sunuldu.

Gençlik Dairesi, "İyilik Evi"ndeki program ve hizmetlere ek olarak; sağlık, el işi, gastronomi, felsefe, müzik gibi alanlarda eğitim programları uygulamaya başladı.

KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ’NİN SÖZLEŞMELERİ

Vakıflar İdaresi’nin yürürlükte olan on yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmeleri incelendi.

Sözleşmelerdeki yükümlülükleri yerine getirmeyen kiracıların sözleşmelerinin feshi ile ilgili hukuki prosedürler başlatıldı.

Bu arada, Vakıflar İdaresi’nin kiralamalarında gözetilecek kriterlerin ve uygulanacak ihale yöntemlerinin belirlenmesi için ilgili tüzüklerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar da başlatıldı.

DİĞER BAKANLIKLARLA ORTAK PROJELER



Mahkum ve tutukluların topluma kazandırılmasına katkı sağlanması amacıyla, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde, kendi alanlarında başarılı olmuş kişilerle mahkum ve tutukluları buluşturmayı öngören “Yankılı Söyleşiler” projesi Merkezi Cezaevi’nde başlatıldı. İlk söyleşiye Başbakan Tufan Erhürman ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da katıldı. ( 2 Mayıs 2018 ) Mahkûm ve tutuklulara yönelik ilk söyleşinin konuğu “O Ses Türkiye” yarışması birincisi Lütfiye Özipek ve Grup Rast üyeleri oldu.

Yankılı Söyleşiler, araştırmacı yazar Eralp Adanır ve gazeteci Nezire Gürkan, heykel sanatçısı Sevcan Çerkez ve yönetmen, sosyal medya programcısı Mehmet Ekin Vaiz’in katılımları ile devam etti.





BAŞBAKANLIK DENETİM FAALİYETLERİ

Amblem Yasası’na aykırı olarak basımı yapılan evraklara ilişkin denetim yapılması amacıyla Sayıştay Başkanlığı’na Başbakanlık adına yazı yazıldı.

Kıb-Tek ek mesailerine ilişkin denetim başlatıldı.

Vakıflar İdaresi’nin 10 yıl ve daha uzun süreli sözleşmeleri incelenerek kiracıların taahhütlerini yerine getirmedikleri sözleşmelerle ilgili fesih işlemeleri ve hukuki süreçler başlatıldı.

Başbakanlık tarafından yayınlanan genelge ile Sayıştay denetimleri sonucunda maddi sorumlu bulunanlar ile ilgili yasal süreçler başlatıldı.

BAŞBAKANLIK SORUMLULUĞUNDA BULUNAN DİĞER KURULLARIN ÇALIŞMASI

GIDA GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME KURULU

56/2014 sayılı Genel Gıda ve Yem Yasası’nın 5’inci maddesine göre, Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Veteriner İşleriyle Görevli Bakanlık, Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlık veya bu bakanlıkların yetkili daireleri tarafından talep edilen bilimsel görüşleri veya gıda güvenliği ile ilgili konularda kendi inisiyatifi ile hazırlayacağı bilimsel görüşleri veren bir danışma kurulu olan Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Kurulu, 17 Kasım 2016 tarihinde yaptığı son toplantısından bir buçuk yıl sonra 7 Mayıs 2018 tarihinde Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik başkanlığında toplandı.

Bahse konu toplantıya Tarım Dairesi Müdürlüğü, Veteriner Dairesi Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü, Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği temsilcileri katıldı.

BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU

Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın 15’inci maddesine göre, idarece verilen bilgi edinme talebini ret kararlarına karşı, bilgi edinme başvurusunda bulunanların itirazlarını incelemek üzere kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, son toplantısını 30 Haziran 2016 tarihinde yapmış ve o tarihten Hükümetin göreve başladığı tarihe kadar toplanmamıştır.

Kurul yeniden oluşturulmuş ve 22 Mart 2018 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Kurul, o günden bu yana 15 adet karar üretmiş ve başvuruculara ve idarelere bu kararların dağıtımını yapmıştır.

KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ

Kooperatiflerin Teftişi

1 Şubat-18 Mayıs 2018 döneminde, denetime alınan kooperatiflerden 33 tanesinin denetimi tamamlanmış ve müfettişler tarafından raporlanmıştır.

Gözetim Sistemi ve Risk Merkezinin Kurulması:

Kooperatiflerin dönem sonları hazırladıkları mali tabloların Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne bildirilmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesini kapsayan tüm süreçlerde teknolojiyi kullanarak dijital dönüşümü gerçekleştirmek amacı ile projelendirdiğimiz Kooperatif Finansal Gözetim ve Risk Merkezi Bilgi Yönetim Sisteminin kurulması ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, bunlardan Gözetim Sisteminin kurulumu tamamlanmıştır. Bu sistemde Kooperatiflerin mali tablolarını elektronik ortamda bildirmesiyle Mukayyitliğimizin etkin ve süratli denetim yapması sağlanacaktır. Böylece Kooperatifler rasyonel, ölçeklenebilir, gözetlenebilir ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulacaktır.

Tamamlanan Gözetim Sisteminin ilgili bilgi işlem şirketi tarafından sunumu yapılmış olup, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü itibarıyla kooperatiflerden bilgi akışı başlayacaktır.

Başlatılan Projeler:

Kooperatiflerin daha yoğun, süratli ve etkili denetiminin sağlanması amacıyla bir “denetim kooperatifi” kurulması için çalışmalar başlatılmıştır.

Ülkede kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması için destek verilmeye başlanmış, küçük kooperatiflerin birleşmesinin teşviki ve başarılı kooperatifçilik örneklerinin çoğaltılması için eğitim programları hazırlanmıştır.

BAŞBAKANLIK BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜLÜĞÜ

1- Kamuoyunu Hükümet icraatları konusunda sağlıklı ve doğru bir şekilde bilgilendirmek amacı ile Başbakan basın mensupları ile bir araya gelerek “Basını Bilgilendirme Toplantıları” gerçekleştirdi.

2- İki ayda bir yayımlanması planlanan Başbakanlık Basın Bülteni’nin ilki Mart ayında yayımlandı.

3- Hane halkı yardım kalemi, başvuruda bulunan ve durumlarını belgeleyen engelli, kanser hastası ve MS hastası yurttaşlarımızın taleplerine yanıt vermek için kullanıldı. Bugüne kadar toplam 17 kişiye, 27,278 TL yardım yapıldı.

4- 2018 yılının “Avrupa Kültürel Miras Yılı” ilan edilmesi nedeniyle çeşitli etkinlikler programlandı. İlk olarak Mayıs ayı sonunda “Geçmişin Gelecekle Buluşması” sloganı ile Kültürel Miras fotoğraf yarışmasının duyurusunun yapılması planlandı.

SPOR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. Akdeniz köyünde mevcut toprak futbol sahasının çimlendirilmesi ve soyunma odalarının yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı.

2. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nın sorunlu olan çim zemini kaldırılarak gerekli bakım işleri yapıldı ve saha yeniden çimlendirildi.

3. Serdarlı’ya sportif malzeme katkısı yapıldı.

4. Karaağaç köyündeki açık spor alanı zemini yapıldı.

5. Sipahi köyünde mevcut spor alanına voleybol direkleri monte edildi.

6. Dumlupınar antrenman sahasının çimlendirilmesi için sulama sistemi altyapısı kuruldu.

7. Geçitkale’de uygun spor alanlarına basketbol potası ve voleybol direkleri monte edildi.

8. Karaağaç köyündeki futbol sahasının çevre telleme, tamir ve tadilatı için gerekli malzeme sağlandı. Mevcut toprak futbol sahasının etrafına yürüyüş parkuru yapılması için proje hazırlandı.

9. Denizli çim futbol sahasına bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

10. Göçmenköy Stadı sentetik zemine dönüştürüldü ve sahanın açılışı gerçekleştirildi.

11. Lefke 16 Ağustos Stadı’nın zemininin bakım ve onarımı yapıldı. Atıl durumda olan çim antrenman sahasının çevre telleri yenilendi, alttan sulama sistemi kuruldu ve saha çimlendirilmeye hazır hale getirildi.

12. Doğancı Emek Stadı’nın elektrik, sulama ve depo sorunları giderildi. Çim zeminin bakım onarımı gerçekleştirildi.

13. Bostancı-Bağcıl Stadı’nın çim futbol sahasının ara ekimi gerçekleştirildi.

14. Yalova Fikri Karayel Stadı’nın bakımı ve ara ekimi yapıldı.

15. Baf Ülkü Yurdu’nun antrenman sahasının bakımı ve ara ekimi gerçekleştirildi.

16. Binatlı antrenman sahasının bakımı ve ara ekimi yapıldı.

17. Atatürk Spor Salonu’na engelli asansörü takılması için sözleşme imzalandı ve yapıma başlandı. Ayrıca, Atatürk Spor Salonu’nun ana giriş kapısı sökülüp yerine sensörlü kapı takıldı.

18. Atatürk İlkokulu’nun bakım onarımı için malzeme yardımı yapıldı ve okulun soyunma odaları tamir edilerek bahçede var olan tribünlerin bakımı ve boyaması gerçekleştirildi.

19. Lefkoşa Atatürk Stadı’nın soyunma odaları elden geçirilip yenilendi.

20. Güzelyurt Spor Salonu’nun tuvalet, soyunma odaları ve zemini tadil edilerek, salona skorboard takıldı. Basketbol Federasyonu ile istişare edilerek uzun bir aranın ardından Basketbol Kupa Finali Güzelyurt’ta gerçekleştirildi.

Geçitkale sentetik çim ihalesine çıkıldı. Kış çimi ihalesi tamamlanmıştır. Göçmenköy çim sahası çevre düzenlemesi yapıldı . Okullar sahası çim ekim ve bakım çalışmaları tamamlanmıştır. Dikmen spor kulübü portatif tribünleri alınmıştır. Montaj işlemleri kısa sürede tamamlanacaktır. Akova sahası geçici kabulü yapılmıştır. Sahanın çevre düzenlenmesi ve WC binası tamamlandıktan sonra açılışı yapılacaktır. Erenköy futbol sahası su bağlantısı yapılmış olup kısa sürede ekimi yapılacaktır. Girişimlerimiz sonrası Metehan (Aydemet) bölgesinde 8 dönümlük arazinin tapusunu alarak Spor Dairesi bina proje çalışmalarına başlanmıştır. Dairemizde bulunan eski araçlar tespit edilmiş, Devlet Emlak Malzeme Dairesine teslim edilerek Toyota marka arazi aracı alınmıştır. Piyangolar birimi çalışma başlatarak bayilere bilet satışlarının peşin olarak yapılmasını sağlamıştır.

31.Personelin mesai saatlerine uyması ve denetimi için parmak izi ve kamera sisteminin tüm ilçelerde etkin hale getirilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.

SPOR DAİRESİ’NİN DİĞER ÇALIŞMALARI

1. Bet ofislerle ilgili düzenlemeler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, 18 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan kayıt koşullar sözleşmeleriyle, açılabilecek bet ofisi sayısının 57’den, aktif durumdaki bet ofisi sayısının da 51’den 42’ye inmesi sağlandı.

2. Yetenekli sporcuların küçük yaşlardan belirlenmesi ve desteklenmesi ve teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla altyapı ve yetenek seçimi programları üzerinde çalışmaları başlatıldı.

3. Başarılı sporculara yönelik ödül ve teşvik mevzuatının hazırlanması için çalışmalar başlatıldı.

4. Spor alanında ülke sporcularının dış ülkelerdeki müsabakalara ferdi ve takım halinde katılabilmelerinin sağlanması için uluslararası alanda yoğun girişimler başlatıldı.

5. Uzun bir aradan sonra Spor Şurası’nın bu yıl Ekim ayı içerisinde toplanması için çalışmalar başlatıldı.

6. Beden Eğitim ve Spor Yasası’na ilişkin değişiklik taslağı Bakanlar Kurulu’na sunuldu.

BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

Yatırımcılar için Yatırım ve Teşvik Rehberi Kitabı yayımlandı. İstatistik Yıllığı Kitabı yayımlandı. Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Kitabı yayımlandı. İnşaat ve Parsel İstatistikleri Kitabı yayımlandı. Kuzey Batı Bölgesel Yerel Kalkınma Stratejisi, Karpaz Bölgesi Yerel Kalkınma Stratejisi ve Lefkoşa Surlariçi Yerel Kalkınma Stratejisi oluşturma çalışmaları başlatıldı ve Karpaz ve Kuzey Batı bölgesi için eylem planları hazırlandı. Dövizdeki Dalgalanmaların Ülke Ekonomisine Etkileri ve Çözüm Önerileri Raporu hazırlandı. 2017 Hanehalkı İşgücü Anketi çerçevesinde istihdam ve işsizlik rakamları açıklandı. Yerel Yönetimler Raporu hazırlandı. Turizm tesislerinde yerel ürün kullanımının tespit edilmesi için DPÖ öncülüğünde Sanayi Odası ve Otelciler Birliği ile çalışma başlatıldı. 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program hazırlandı. Sosyal ve Ekonomik Konsey, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Makroekonomik ve Sektörel Gelişmeler kitabı hazırlandı.

Devlet Planlama Örgütü Sosyal ve Ekonomik Konsey Toplantısı ( 11 Mayıs 2018 )

e-DEVLET YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMALARI

1. e-Devlet hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak E-Devlet Yasa taslağı üzerinde çalışmaya başlanıldı.

2. Bilişim Suçları Yasa Tasarısı yeniden gözden geçirildi. Bakanlar Kurulu’na Mayıs ayı sonunda önerge olarak sunulması öngörülmektedir.

3. Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Başkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Mahkemeler ve Merkez Bankası’nın Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne dahil edilmesi çalışmaları tamamlanarak resmi yazışmaların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlandı.

4. Gümrük Bilgi Sistemi Projesi ile ilgili analiz çalışmaları yürütülerek Sistem Gereksinim Dokümanı hazırlandı.

5. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi Projesine ilişkin detaylı analiz çalışmaları yürütülerek Sistem Gereksinim Dokümanı hazırlandı. (Bir sistemde ihtiyaçların toparlanması, daha sonraki aşamada hazırlanacak yazılımın iş sonuçlarının analizidir. Bu tamalandıktan sonra esas sürece geçilmekte yani yazılım hazırlanmakta, eğitimleri verilmekte ve devreye sokulmaktadır.)

6. Şirketler Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (e-Tüzel) Projesi ile ilgili olarak paydaş kurumlarda oluşturulan çalışma grupları ile detaylı analiz çalışmaları yürütülerek Sistem Gereksinim Dokümanı hazırlandı. (Tüzel kişilerin veri tabanlarının oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalardır.)

7. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi ile ilgili olarak,

a) İş Paketi 1 kapsamında uydu görüntüsü temini gerçekleştirildi,

b) Toplamda 3465,5 km yol güzergâhı çekimi ve görüntü işleme çalışmaları tamamlandı,

c) Saha ekibi Girne’de numarataj çalışmalarını tamamladı. Güzelyurt ilçesinde saha çalışmalarına devam edildi.

d) Veritabanı tasarımı çalışmalarına devam edildi.

8. e-Devlet Kapısı Projesi ile ilgili olarak, Detaylı Sistem Gereksinim Analizi çalışmaları tamamlandı. E-Devlet kapısının en geç Haziran 2018 ayında devreye konulması hedeflenmektedir. (Kurumlar arasında elektronik bilgi paylaşımı yapılamaması ve bazı sorunların bulunması, bazı kurumların altyapılarının yetersiz olması, Veri Koruma Kurulu’nun henüz daha oluşturulmamış olması nedeniyel 25 Mayısa kadar yetişmemiz mümkün görülmemektedir.

Bu hizmetin sağlanması ile birlikte, halen faal durumda olan ve sadece kişiye özel bilgileri içeren e-devlet portalı yeni portala aktarılacak ve hazırlıklar tamalandıktan sonra devreye sokulacak bu sistemle bazı dökümanlar herhangi bir bakanlığa veya daireye gitmeden elektronik ortamda çözülecektir. Örneğin Burs Başvurusu yapacak bir öğrenci birkaç kurumu dolaştıktan sonra Eğitim Bakanlığına gitmek yerine, doğrudan sadece kimliğiyle Eğitim Bakanlığına gittiği zaman oradaki müfettiş bu bilgileri elektronik ortamda temin edip işlem yapabilecektir. Bunun gibi daha birçok bürokratik işlem en aza indirilerek vatandaş bu hizmetleri hiçbir sıkıntı yaşamadan alabilecektir.)

9. Kamu Yönetim Sistemi Projesi ile ilgili olarak, detaylı analiz süreçleri ve Sistem Gereksinim Raporu hazırlama çalışmalarına devam edildi.

10. Sistem Entegrasyon Projesi ile ilgili olarak İş Paketi 1 kapsamında “Faz 1 Projeleri Entegrasyon Çalışmaları” tamamlandı.

11. Kamu Sertifikasyon Merkezi Kapasite ve Garanti Artırımı Projesi çerçevesinde sistemlerin kapasite artırımı yapıldı ve kurulum ve konfigürasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

12. e-Nüfus Projesi’nde veri tabanı birleştirme çalışmaları konusunda çalışmalara devam edildi.

DİĞER PROJELER

1. Genç Tepe Projesi

Lefkoşa’da, Genç Tepe bölgesinde “engelsiz bir kent parkı” yapılması için 2016’da Başbakanlık kontrol ve yönetimine ayrılan 200 dönümlük alan için hazırlanan proje ile ilgili olarak KTMMOB’ye bağlı odalardan görüş ve öneri istendi. Birlik tarafından Başbakanlığa iletilen 51 görüş ve öneri derlenerek projeyi hazırlayan kuruma bildirilmiş ve bu görüşler dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılması ve projenin bu yönde revize edilmesi talep edilmiştir.

İlgili kurum bu talebimizi olumlu karşılamış, görüş ve önerilerimizi değerlendirmeye almıştır. Kısa bir süre sonra projenin yapım aşamasına hazır hale gelmesi öngörülmektedir. Proje ile amaçlanan, sivil toplumun görüş ve önerilerinin yansıtıldığı, ülkemizin fiziki ve iklimsel koşullarına uygun, kentin ihtiyaçlarının karşılandığı, içerisinde koşu ve yürüyüş yolları, bisiklet yolları, küçük açık hava sineması, amfi tiyatro, büyük satranç oyun mekanları, görsel yapıtlarla bütünleşmiş oturma alanları, çocuk oyun alanları, voleybol, basketbol sahaları, parkın doğallıyla uyumlu kafe ve büfelerin ve Kıbrıs’a has endemik bitkilerin yer alacağı bir yaşam alanını Başkent’e katmaktır.

Genç Tepe park projesi ile Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi Sel Taşkın Önleme projemiz paralel yürüyecek projeler olup iki projenin uyumunun sağlanması amacıyla ortak çalışma grupları oluşturulmuştur.

2. Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi Taşkın Önleme Projesi

Yıllardır Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan sel taşkınları gerek bölgedeki ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmakta gerekse de ülkenin en işlek caddesi olan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca trafikte aksaklıklar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sorunu aşmaya yönelik KKTC Başbakanlığı olarak ‘Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi Taşkın Önleme Projesi’ni hayata geçirmek için adım atmış bulunuyoruz.

Projenin 1. Etabı’nda Sanayi Bölgesi havzası, inşa edilmesi planlanan set vasıtasıyla ikiye bölünecek. Setin kuzeyine (Dağ tarafına) düşen ve yüzeysel akışa geçen taşkın suyu karşılanacak ve su seviyesi belli bir seviyeye ulaşınca Sanayi Bölgesi’nin doğusunda yer alan mevcut dereye taşma kanalı vasıtasıyla deşarj edilecektir.

Mevcut zeminin geçirimsizlik, sıkışmış durumdaki mukavemet ve mevcut durumdaki mekanik dayanım parametrelerinin de saptanarak kritik kesimlerde Geoteknik Analizler yürütülmesi gerektiğinden proje sahasında Zemin Etüt Çalışmaları kapsamında sondaj kazısı yapılması için Başbakanlık tarafından organizasyon yapılmıştır. En geç 31 Mayıs 2018’de bu çalışmaların tamamlanması öngörülmektedir. Zemin etüt çalışmaları tamamlanınca geoteknik rapor Su İşleri Dairesi tarafından hazırlanarak projeye son şekli verilecektir.

Projenin 2. Etabı’nda ise Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndan doğu yönüne doğru ilerlenen güzergahta 30m açık kanal + 650m kutu menfez (3X2 m ebatında) betonarme kanal şeklinde inşa edilerek burada biriken yağmur suyu, atık sular ve olası taşkın suyu Altınbaş Petrol öncesinde anayolu geçen bir alt yapı ile kontrollü şekilde yolun güneyine tahliye edilecektir.

13 Milyon Türk Lirası civarında bir mali boyutu olacağı öngörülen KKTC Başbakanlık Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi Taşkın Önleme Projesi İhale Dosyası’nın iki etap halinde ihaleye hazır hale getirilerek Haziran ayı içerisinde Merkezi İhale Komisyonu’na gönderilmesi amaçlanmaktadır.