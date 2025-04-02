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İşte Kıbrıslı liderlerin ortak açıklaması ve uzlaşıları

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İşte Kıbrıslı liderlerin ortak açıklaması ve uzlaşıları
İşte Kıbrıslı liderlerin ortak açıklaması ve uzlaşıları

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P.O. BOX 21642, LEFKOŞA, KIBRIS

Kıbrıs Rum Lideri Sayın Nikos Christodoulides ve Kıbrıs Türk Lideri Sayın Ersin Tatar’ın Ortak Açıklaması

Çarşamba, 2 Nisan 2025

Bugün, Kıbrıs Türk Lideri Sayın Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Lideri Sayın Nikos Christodoulides, Genel Sekreter’in himayesinde gerçekleştirilen Cenevre’deki gayriresmî geniş formatlı toplantının devamı niteliğinde, kendi inisiyatifleriyle bir araya geldi.

İki lider, Gençlik Teknik Komitesi’nin kurulması konusunda anlaşmaya vardı ve 15 Nisan’a kadar Birleşmiş Milletler’e üye listesini sunmayı kabul etti. Komitenin her iki taraftan 12 üyeden oluşacağı ve tüm üyelerin 35 yaşın altında olacağı konusunda mutabık kalındı. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bir çaba gösterme konusunda da anlaştılar.

İki lider, mayın temizleme konusunun Kıbrıs Rum Müzakerecisi ve Kıbrıs Türk Özel Temsilcisi düzeyinde ele alınması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı ve her iki tarafın şüpheli tehlikeli bölgeler hakkında orantılı bilgi paylaşımında bulunacağını kabul etti.

Liderler ayrıca, Çevre Teknik Komitesi’nin, madencilik bölgeleri üzerindeki etkiler de dahil olmak üzere çevre ve iklim değişikliği ile ilgili girişimler üzerinde çalışacağını, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin ise mezarlıkların restorasyonu konusunda görevlendirileceğini kabul etti.

Geçiş noktaları ve tampon bölgedeki güneş enerjisi konularında yapıcı bir görüş alışverişinde bulunan liderler, temsilcilerini bu konuları tartışmaya devam etmeleri ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmaları için görevlendirdi.

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