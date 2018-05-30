İşte TDP'nin ülke genelindeki tüm adayları

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı’nda 3, Belediye Meclis Üyeliği’nde ise 5 bölgede kendi amblemi ile seçime girecek

TDP Lefkoşa’da Mehmet Harmancı, İskele’de Cemaliye Soğancı, Yenierenköy’de ise Tandoğan Yalkut’u belediye başkan adayı gösterirken, Lefkoşa, Mağusa, Girne, İskele ve Beyarmudu’nda kendi amblemi ile Belediye Meclis üyeliği için aday gösterdi. TDP ayrıca, ittifak yapılan bazı bölgelerde Belediye Meclis üyelikleri için CTP listelerine kontenjan adayları verdi.

TDP, Parti Meclisi’nin almış olduğu karar uyarınca, Gönyeli, Değirmenlik, Alayköy, Akıncılar, Akdoğan, Serdarlı, Geçitkale, Dikmen, Lefke ve Dipkarpaz’da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayına, Vadili ile Paşaköy’de Halkın Partisi (HP) adaylarına, Tatlısu’da ise Demokrat Parti (DP) adayına, aday oldukları bölgelerde değişimi sağlayacağına inanç belirtilen Gazimağusa’da bağımsız aday Ulaş Gökçe, Beyarmudu’nda bağımsız aday Ethem Akmercan Lapta’da ise bağımsız aday Mustafa Aktuğ’a destek açıklamıştı.

TDP Lefkoşa Belediye Meclis üyesi adayları: Çelen Çağansoy, Devran Öztunç , Gülay Kaşer, Mehmet Parlan, Aslıhan Kani, Erdoğan Peynirci, Alev Denizgil, Ayşe İpçiler, Firuzan Nalbantoğlu, Arınç Perçinci, Sunalp Asena, Mustafa Keleşzade, Güner Ersen, Ali Vehid, Kerime Kasımoğlu Pere, Murat Kanatlı, Safiye Özaltıner, Özmen Birinci, İzlem Sönmez, Evrim Benzetsel, Kemal Varoğlu, Selçuk Zekai, Hüseyin Malyalı, Deniz Nebih.

TDP Mağusa Belediye Meclis üyesi adayları: Mehmet Çaltınoğlu, Ali Mertel, Mustafa Noyan, Ceyda Püsküllü, Feridun Korkunal, Özgür Taşcıoğlu, Tezer Oğuzkan, Tekcan Karagil, Osman Günhan, Seyhan Anadol, Teslime Haklıgil, Seyit Soydan Cambazoğlu, Tuğçe Gökbörü, Özden Uluçay, Mehmet Gül, Ulus Irkad, Ülkü Canbaz Yılmaz, Gülin Gündeğer.

TDP Girne Belediye Meclis üyesi adayları: Ziya Egemen Sencer, Rüya Yılmaz, Günay Toygar, Metin Ahmet Bali, Evren Mercimekci, Hülya Bay, Arzu Çaydamlı, Turan Cibo, Yasemin Kavruk, Mehmet Eray Ezilmez, Sinan Gürzap, Duygu Otçuoğlu, Candan Koran, Yağmur Girgin, Fatma Ramadan, Barış Oral.

TDP İskele Belediye Meclis üyesi adayları: Ahmet Gürer, İsmail Osum, Hediye Pekri, Ali Eryıldız, Serpil Öğüt, Hakan Çetin, Pembe Yıldırım, Murat Çoban, Ecevit Aspri, Muammer Uzun.

TDP Beyarmudu Belediye Meclis üyesi adayları: Yasemin Çobanoğlu, Nazlı Kızılşahin, Kemal Güçveren, Fadıl Bender, Gamze Tekok, Hulusi B.Özoğlu , Adnan Gencalp, Ali Sürer.