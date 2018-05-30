  • BIST 103.996
  • Altın 188,395
  • Dolar 4,5023
  • Euro 5,2277
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

İşte TDP'nin ülke genelindeki tüm adayları

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı’nda 3, Belediye Meclis Üyeliği’nde ise 5 bölgede kendi amblemi ile seçime girecek
İşte TDP'nin ülke genelindeki tüm adayları

TDP Lefkoşa’da Mehmet Harmancı, İskele’de Cemaliye Soğancı, Yenierenköy’de ise Tandoğan Yalkut’u belediye başkan adayı gösterirken, Lefkoşa, Mağusa, Girne, İskele ve Beyarmudu’nda kendi amblemi ile Belediye Meclis üyeliği için aday gösterdi. TDP ayrıca, ittifak yapılan bazı bölgelerde Belediye Meclis üyelikleri için CTP listelerine kontenjan adayları verdi.

TDP, Parti Meclisi’nin almış olduğu karar uyarınca, Gönyeli, Değirmenlik, Alayköy, Akıncılar, Akdoğan, Serdarlı, Geçitkale, Dikmen, Lefke ve Dipkarpaz’da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayına, Vadili ile Paşaköy’de Halkın Partisi (HP) adaylarına, Tatlısu’da ise Demokrat Parti (DP) adayına, aday oldukları bölgelerde değişimi sağlayacağına inanç belirtilen Gazimağusa’da bağımsız aday Ulaş Gökçe, Beyarmudu’nda bağımsız aday Ethem Akmercan Lapta’da ise bağımsız aday Mustafa Aktuğ’a destek açıklamıştı.

TDP Lefkoşa Belediye Meclis üyesi adayları: Çelen Çağansoy, Devran Öztunç , Gülay Kaşer, Mehmet Parlan, Aslıhan Kani, Erdoğan Peynirci, Alev Denizgil, Ayşe İpçiler, Firuzan Nalbantoğlu, Arınç Perçinci, Sunalp Asena, Mustafa Keleşzade, Güner Ersen, Ali Vehid, Kerime Kasımoğlu Pere, Murat Kanatlı, Safiye Özaltıner, Özmen Birinci, İzlem Sönmez, Evrim Benzetsel, Kemal Varoğlu, Selçuk Zekai, Hüseyin Malyalı, Deniz Nebih.

TDP Mağusa Belediye Meclis üyesi adayları: Mehmet Çaltınoğlu, Ali Mertel, Mustafa Noyan, Ceyda Püsküllü, Feridun Korkunal, Özgür Taşcıoğlu, Tezer Oğuzkan, Tekcan Karagil, Osman Günhan, Seyhan Anadol, Teslime Haklıgil, Seyit Soydan Cambazoğlu, Tuğçe Gökbörü, Özden Uluçay, Mehmet Gül, Ulus Irkad, Ülkü Canbaz Yılmaz, Gülin Gündeğer.

TDP Girne Belediye Meclis üyesi adayları: Ziya Egemen Sencer, Rüya Yılmaz, Günay Toygar, Metin Ahmet Bali, Evren Mercimekci, Hülya Bay, Arzu Çaydamlı, Turan Cibo, Yasemin Kavruk, Mehmet Eray Ezilmez, Sinan Gürzap, Duygu Otçuoğlu, Candan Koran, Yağmur Girgin, Fatma Ramadan, Barış Oral.

TDP İskele Belediye Meclis üyesi adayları: Ahmet Gürer, İsmail Osum, Hediye Pekri, Ali Eryıldız, Serpil Öğüt, Hakan Çetin, Pembe Yıldırım, Murat Çoban, Ecevit Aspri, Muammer Uzun.

TDP Beyarmudu Belediye Meclis üyesi adayları: Yasemin Çobanoğlu, Nazlı Kızılşahin, Kemal Güçveren, Fadıl Bender, Gamze Tekok, Hulusi B.Özoğlu , Adnan Gencalp, Ali Sürer.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:15
  • KTOEÖS’ten Nazım Hikmet’i Anma Etkinliği30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:10
  • “Şiddetin önüne geçilebilmesi için uygulanabilecek yasalar işletilmeli”30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:00
  • İsrail'den Gazze'deki hedeflere operasyon30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:25
  • İlan edilen adaylara itirazlar bugün ve  yarın yapılabilecek30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:16
  • Başel uyardı:Çocuklarınızı hafta boyunca haberlerden uzak tutun30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:14
  • KTOEÖS bu sabah Lefkoşa’da pankartlı eylem düzenledi30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:14
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı ama basına açıklama yok29 Mayıs 2018 Salı 23:14
  • FETÖ yapılanmasının KKTC'deki uzantıları deşifre oluyor29 Mayıs 2018 Salı 23:12
  • Girne İnisiyatifi’nden “Halkı Bilgilendirme Toplantısı”na eleştiri29 Mayıs 2018 Salı 21:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti