İşte Türkiye'deki seçimin canlı sonuçları

Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden biri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimi için seçmen sandık başına gitti.
Oy verme işlemi sona erdi
56 milyon 322 bin 632 kayıtlı seçmen için 81 ilde, sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başladı. Sandığa ilgi oldukça yoğundu.
Sandığa giden seçmen 2 ayrı oy pusulasına mühür vurdu. İlk oy pusulasında, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yarışan 6 adayın ismi vardı.
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