  • BIST 95.852
  • Altın 190,976
  • Dolar 4,6622
  • Euro 5,4311
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAŞarkıcı Hacer intikam cinayetine mi kurban gitti?

İşte Türkiye'deki seçimin canlı sonuçları

»
Saat 08.00 itibarıyla ülke genelinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Seçimlerde son durum ne?
İşte Türkiye'deki seçimin canlı sonuçları

Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden biri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimi için seçmen sandık başına gitti.

Oy verme işlemi sona erdi

56 milyon 322 bin 632 kayıtlı seçmen için 81 ilde, sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başladı. Sandığa ilgi oldukça yoğundu.

Sandığa giden seçmen 2 ayrı oy pusulasına mühür vurdu. İlk oy pusulasında, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yarışan 6 adayın ismi vardı.

 

sec11.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Muharrem İnce'den son dakika önemli çağrı24 Haziran 2018 Pazar 14:03
  • Türkiye sandık başında24 Haziran 2018 Pazar 11:27
  • 'Seçimi Erdoğan kazanırsa AB üyelik süreci bitmeli'23 Haziran 2018 Cumartesi 15:35
  • İnce'den son mitinginde 'seferberlik' çağrısı23 Haziran 2018 Cumartesi 15:28
  • Estonyalı Muhabir: Burada Estonya'nın nüfusundan fazla insan var, bunu beklemiyordum23 Haziran 2018 Cumartesi 15:25
  • Berlin: Türkiye kuralları ihlal ediyor23 Haziran 2018 Cumartesi 09:57
  • Gezici anketi: İnce, ikinci turda Erdoğan’a rakip, Meclis çoğunluğu muhalefette23 Haziran 2018 Cumartesi 09:25
  • Muharrem İnce: Ankara'da olmuş 2 milyon kişi, İstanbul'da 5 mi, 6 mı olur bunu bilmiyorum22 Haziran 2018 Cuma 19:00
  • Muharrem İnce, Ankara'da yüz binlere sesleniyor: Cumartesi gecesi okulların bahçesinde yatın, sabah geç kalmayın!22 Haziran 2018 Cuma 18:49
  • Yılmaz Özdil: Kıbrıs Barış Harekatı dahil, ben böyle bir şey görmedim.22 Haziran 2018 Cuma 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti