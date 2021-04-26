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İşten umudunu kesen gençler 3B’ye sarıldı

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Borsada son bir yılda 20-34 yaş grubundaki yatırımcı sayısı üç kat arttı. Thodex yatırımcılarının yüzde 51,4’ü 18-24 yaş aralığında. Benzer bir şekilde bahis oyunlarının sayısında da artış var.
İşten umudunu kesen gençler 3B’ye sarıldı

Borsada son bir yılda 20-34 yaş grubundaki yatırımcı sayısı üç kat arttı. Thodex yatırımcılarının yüzde 51,4’ü 18-24 yaş aralığında. Benzer bir şekilde bahis oyunlarının sayısında da artış var.

Resmi verilere göre Türkiye’de derinleşen ekonomik krizle beraber işsizlik sayısı da artıyor.

4 milyon 62 bin işsiz kişiden 1 milyon 88 bini üniversite mezunu.

Yani her dört işsizden biri üniversite mezunu.

İşsizlikten en çok etkilenenler ise gençler

TÜİK’in şubat ayında yayınladığı verilere göre 15-24 yaş aralığındaki işsizlik oranı yüzde 26,9.

Bununla beraber gençlerin iş bulma umudu da tükenmiş durumda.

TÜİK’in anketine göre, “İş olsa çalışılırım ama iş bulma ümidim yok” diyen genç sayısı 2020’de 319 bindi. Bu sayı bu yıl 614 bine çıktı. Yani ümitsiz gençlerin oranı yüzde 100 arttı.

Ümitsizlik ise gençleri 3B’ye itiyor. Yani; Bitcoin, borsa ve bahis..

Thodex Kullanıcıların yarısından fazlası Z kuşağı

Birgün Ekonomi Servisi’nin haberine göre Thodex skandalıyla beraber kripto para gerçeği daha da gün yüzüne çıktı.

Thodex’in geçen ay paylaştığı verilere göre, kullanıcıların yarıdan fazlasını 18-24 yaş aralığındaki ‘Z’ kuşağı oluşturuyor.

Yatırımcıların yüzde 26,5’i ise 25-34 yaş aralığında.

Yani Thodex vurgununda parasını kaptıran her 100 yatırımcının 77’si 34 yaş ve daha altında.

Genç borsacı oranı yüzde 255 arttı

Borsa İstanbul’ın Veri Analizi Platformu verilerine göre genç borsacıların sayısındaki bir yıllık artış oranı yüzde 255.

2020 yılı ocak ayında 20 ile 34 yaş arasındaki borsa yatırımcılarının sayısı 179 bin 624’tü. Bu sayı Ocak 2021’de 639 bin 454’e yükseldi.

50 milyar TL’lik bahis oynandı

Gençler arasında ilgi gören bir diğer alan ise bahis. Çoğu yasadışı olduğu için gerçek oyanayan sayısı bilinmiyor.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun en son yayınladığı 2017 tarihli rapora göre o tarih için 18-50 yaş arasında 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL’lik bahis oynuyor.

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