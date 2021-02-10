İstifası istendi! Neden susuyor!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin dün görevden alınacağı iddia edilmiş ancak Başbakan Ersan Saner basına konuşarak bu "Görevden Alma" haberlerini yalanlamıştı.

NE OLDU?

Bugün bir çok UBP Milletvekilinin yaptığı açıklamalarda Başbakan Saner'in Dr. Ali Pilli'nin istifasını istediği belirtildi. Diğer yandan hükümetim küçük ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'da yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı'nın kendilerine bilimsel veri bilgisi vermediğini ve bundan sonra bilimsel veri olmaması halinde kapanma kararını imzalamayacağını açıkladı.

ARIKLI, Dr. PİLLİ BİLGİ VERMEDİ

Arıklı bugün katıldığı bir TV kanalında “Ben Bakanlar Kurulu’nda Sağlık Üst Kurulu’ndaki arkadaşlara sordum. “Tahminle el yordamıyla bir takım karar alamayız. Bize hangi kararı hangi gerekçeyle aldığınız kararları söylemeniz lazım, verileri ortaya koymanız lazım. Yasanın öngördüğü şekilde bilimsel verileri ortaya koymanız lazım. 3 komite olması lazımdı üst kurulun altında.. Sürveyans komitesi, laboratuvar komitesi, bulaşıcı hastalıklar komitesi. Bu komitelerden çıkacak verilerle kararlar üretilmeliydi." dedi.

"PİLLİ DE BİLMİYOR"

Laboratuvardaki test kitlerine uygulanan döngü sayısı bizde kaçtır?. Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı sayı kaçtır? DSÖ diyor ki 20-25 arası normaldir. Bunu bana Prof. Dr. Nedime Serakıncı söyledi. “40’ın üzerine çıkarsa yüzde 100 pozitif verir” dedi. Bizde kaçtır diyor sordum “bilmiyorum” dedi, Ali Pilli’ye sordum o da bilmiyor.

PİLLİ'NİN İSTİFASI İSTENDİ

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin istifasının istendiğini açıkladı.

Katıldığı bir TV programında konuşan Töre, kendi kaynaklarından öğrendiği bilgilere göre Pili’nini istifasının istendiğini kaydetti.

Törenin konuşmasından dikkat çeken konu ise ''Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Benimde kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre Ali Pilli’nin görevden alınma şeklinde bir olayla karşılaşmadı ancak Ali Pilli’nin istifası istendi. Ben de bu şekilde bir bilgi edindim. Doğru bir kaynaktan öğrendim bunu.'' demesi oldu.

PİLLİ SUSTU AÇIKLAMA YAPMADI

Yaşananlar sonrasında Sağlık Bakanı Dr. ALi Pilli hiç bir resmi açıklama yapmaması kafalarda soru işaretleri bıraktı. Dr. Ali Pilli'nin neden açıklama yapmadığı ise bilinmiyor.

GÖREVDEN ALINACAK

DETAY Gazetesi'ne konuşan UBP içerisindeki bir üst düzey yetkili Dr. ALi Pilli'nin hem kendisini hem de UBP'yi toplumun bir çok kesimi ile karşı karşıya bıraktığını ve özellikle bu 2. kapanma dönemini yönetemediğini belirtti. Dr. Ali Pilli'nin Türkiye yetkililerinin ziyareti bitince ve de kapanma süreci sona erdikten sonra görevinden alınacağını da belirten yetkili UBP içerisinde başka bir doktorun bu göreve getirileceğini ve kabine de bir revizyona gidilebileceğini belirtti.