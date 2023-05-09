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İstifra ederken düştü... 2 bin 38 gündür kaçak olduğu tespit edildi

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İstifra etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip düşen T.A.G’nin ülkede kaçak olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
İstifra ederken düştü... 2 bin 38 gündür kaçak olduğu tespit edildi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, Gönyeli’de apartman dairesinin penceresinden istifra etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip düşen zanlının (E-26) yaralandığını ve hastanedeki tedavisinin ardından “KKTC’de ikamet izinsiz bulunma” suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 2 bin 38 gündür kaçak olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söylerek,  zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
 

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