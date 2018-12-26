İtalyan gazeteciler Sivas'ta: Kurtlar İtalya'yı ele geçirdi, çare kangallar

Bu kapsamda İtalyan Haber Ajansı (AGİ) muhabiri Giuseppe Didonna ile serbest foto muhabiri Fabrizio Belardetti, Sivas'a gelerek Kangal köpekleri hakkında bilgi aldı.

Hızı, sürüyü koruma içgüdüsü, gücü, doğada yaşama kabiliyeti ve kurtları boğmasıyla bilinen Kangal köpekleri yakından incelemek ve haber yapmak üzere İtalyan Haber Ajansı (AGİ) muhabiri Giuseppe Didonna ile serbest foto muhabiri Fabrizio Belardetti Sivas'a gelerek Kangal köpekleri hakkında bilgi aldı.

İtalyan gazeteciler 2003 rakımlı Meraküm tepesinde bulunan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezinin işletmecisi ve uzmanı Hüseyin Yıldız'ı ziyaret ederek röportaj yaptı.

Didonna, Kangal köpeklerini çok sevdiğini, Türkiye kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi ve "Bu köpek hem kurtları kovalıyor, hem de bir aile köpeği gibi çocuklarla uğraşıyor. Bu köpek akıllı bir hayvan. Bütün durumlara göre iyi bir davranış seçiyor. Sivas'ta bu inanılmaz doğada doğru Kangallar bulunuyor. Her tarafta çoban köpekleri var ama en doğru Kangalları bugün gördüm" dedi.

'KURTLAR İTALYA'YI ELE GEÇİRDİ, ÇARE KANGALLAR'

Son yıllarda İtalya'da kurt sayısının arttığını ve sürülere ciddi zararlar verdiğini ifade eden Didonna, kurtlara karşı tek çarelerinin Kangal köpekleri olduğunu söyledi:

"İtalya'da son 10 senede kurtlar inanılmaz bir geri dönüş yaptı. 80'lerde İtalya'da 150 kurt kaldı. Sonra bir geri dönüş başladı. Şu an kurtlar bütün İtalya'yı ele geçirdiler ve oradan Alplere, Fransa'ya, İsviçre'ye Almanya'ya kadar geçiyorlar. Bu bölgede 200 senedir kurtlar yok olmadığı için çobanlık kültürü biraz kaybolmuş. Çobanlık kültürü yerine çobanlık bir şirket oldu. Kesinlikle çoban köpekleri yok oldu. Kurtlar geri döndüğü için biraz sorun yaşadık özellikle Toskana'da kocaman sorunlar yaşadık. Bir koyun, keçi katliamı oldu. Toskana'nın meclisinde şöyle bir teklif çıktı 'Neden Türkiye'den, Sivas'tan İtalya'ya Kangal getirmiyoruz' bu bir çare olabilir" dedi.

İtalya'ya Kangal köpek getirtmek için henüz resmi bir başvuru olmadığını belirten Didonna, "Ama kesinlikle bazı insanlar kurtları tüfekle öldürmek istiyor ama kurt zaten koruma altında olan bir hayvan. Tüfek kullanmadan Kangal doğal bir çare olabilir. İtalya'ya döndüğümde Kangal köpeklerini anlatacağım, İnanılmaz akıllı bir hayvan ve beni etkilediler. O yüzden doğru Kangal kaynağına ve Türkiye'nin en büyük Kangal uzmanı hatta Dünya'nın en büyük Kangal uzmanından bilgi aldık" şeklinde konuştu.

'BAKANLARIMIZDAN İZİN İSTEYECEĞİZ'

Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız ise ancak özel izinle yurt dışına çıkarılabilen Kangal köpeklerinin İtalya'ya gitmesi için bakanlardan izin isteyeceklerini belirtti.

Yıldız, "Dünyayı birleştiren bir çok kültür nedenleri var. Yani bu kültür değerleri ihtiyaca döndüğü için İtalya'dan değerli arkadaşlar geldi, incelemeler yaptılar. Daha önceden sevgili muhabir kardeşimizle görüşmeler yaptık. İtalya'nın Toskana bölgesinde bu hayvanlarla ilgili konu gündeme geldi. Bu gündem artık bugünden itibaren realite kazanacak ve dolayısıyla kültür merkezi olan Sivas'ın ve Türkiye'nin ulusal bir marka değerinin tanıtılması, profesyonel fotoğrafçının bunun için gelmesi daha doğru emin ellerde numunelerle, kaynaklarla oraya aktarılması beni bir üretici olarak çok mutlu etti" dedi.

Dünyada birleşmenin birbirine kültür olarak, misyon olarak devam ettirilmesi kanaatindeyim. İnşallah bundan sonra en doğru kaynakların İtalya'da tanıtılmasını sağlayacaklar ve Toskana meclisinin gündeme getirdiği köpekleri buradan oraya göndermek için biz de taraf olarak sevgili bakanlarımızdan izin isteyeceğiz ifadelerini kullandı.