İthal ürünlerin tamamı temiz çıktı, yerli ürünlerden 2'sinde limit üstü kalıntı var

Tarım Dairesi 1-7 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerin tamamı temiz çıktı.

Tarım Dairesi 1-7 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerin tamamı temiz çıktı. Yerli ürünlerde 15 numuneden 2’sinde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yapılan açıklamaya göre ithal ürünlerden üzüm, çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, mısır silajı, ayva, koyun süt yemi, sığır besi ve süt yemleri, ryegrass silajı, arpa yemlik olmak üzere 32 numunenin tamamı temiz çıktı.

Yerli ürünlerden ıspanak, pazı, maydanoz, çeri domates, enginar, kabak, kapya biber, biber, marul, domates ve mandora mandarin olmak üzere 15 numuneden 13’ünün de temiz olduğu saptanırken 2 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

KAPYA BİBER VE KABAKTA LİMİT ÜSTÜ KALINTI SAPTANDI

İncirli'de kapya biber üretimi yapan Ali Kansu'nun ürünlerinden alınan numuneden yapılan laboratuvar analiz sonucu limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığından dolayı hasat geciktirme uygulandığı açıklandı.

Gazimağusa’da kabak üretimi yapan Cemal Sapmaz'ın ürününden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı ve ürünün imha edildiği bildirildi.