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İthalat ve İhracatla ilgili yasa gücünde kararname devreye girdi

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Dış ticaret ithalatçi belgesi ve ihracatçi belgesinin süresinin uzatilmasi hakkında yasa gücünde kararname yürürlüğe girdi.
İthalat ve İhracatla ilgili yasa gücünde kararname devreye girdi

Dış ticaret ithalatçi belgesi ve ihracatçi belgesinin süresinin uzatilmasi hakkında yasa gücünde kararname yürürlüğe girdi.

Bu Kararname ile pandemi sürecinde bürokrasiyi azaltmak ve Ticaret Dairesinde oluşacak olası yoğunluğun önüne geçmek ayrıca internet kayıt sisteminin hazırlığının tamamlanmasına olanak sağlanması amaçlanmaktadır.

Kararname ile 31/12/2020 tarihinde süresi biten ve 31/01/2021 ayı içerisinde geçerliliği bitecek olan İthalatçı ve İhracatçı Belgelerin geçerlilik süresinin 1.4.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

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