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İtiraf etti... "Sadece 44 bin lira çaldım"

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Patronuna ait parayı çaldığı iddia edilen M.K teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
İtiraf etti... "Sadece 44 bin lira çaldım"

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı.

Polis, Taşkınköy’de faaliyet gösteren bir pastane çalışanı olan zanlının 16-28 Mart 2024 tarihleri arasında dükkanın üstünde patronuna ait eve yardım amaçlı gittiği esnada ev sahibine ait 281 bin TL parayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının sadece 44 bin lirayı çaldığını kabul ettiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 70 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

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