İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz: Seçim bitti, ittifak bitti

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, seçimlere yönelik 6 parti arasında kurulan Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu ve seçimler bittiği için ittifakın sona erdiğini açıkladı.

"Seçim bitti, ittifak bitti" açıklaması yapan Poyraz, ittifakın seçimlere yönelik yasal bir tarif olduğunu, seçim sonrası ise koalisyondan söz edilebileceğini söyledi.

Uğur Poyraz, Sözcü Televizyonu'nda yaptığı açıklamada "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. 28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir." dedi.

Seçim Kanunu'na göre seçimlerin bittiği gün ittifakların sona erdiğini vurgulayan Poyraz, "Bu durum Cumhur İttifakı için de geçerlidir." ifadesini kullandı.