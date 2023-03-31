İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Zeytinburnu'nda bulunan İyi Parti İl Başkanlığı'na saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Kurşunlardan birinin de kafeteryadaki koltuğa isabet etti.

Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi.



Saldırı sonrası olay yerinde polis incelemelerini sürdürüyor.