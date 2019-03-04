İYİ Parti’den Gezici Araştırma Şirketi’ne dava

Anket sonuçlarının, seçmen algısını yönetmeyi hedeflediğini ileri süren İYİ Parti teşkilatından yapılan açıklamada “Şirketin bugün, ‘Araştırma sonucu’ diye yayınladığı ‘algı operasyonu’ metnine, İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve 81 İl Başkanı ayrı ayrı dava açıyor” denildi.
İYİ Parti’de 81 İl Başkanı, 39 Milletvekili ve 15 Genel Başkan Yardımcısı ayrı ayrı Gezici Araştırma Şirketi yöneticisi Murat Gezici’ye dava açacak.
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