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İyi Partili Durmuş Yılmaz: "Bu gece bir şey olabilir... Resmi Gazete’yi takip edin"

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İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece 12.00’dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum" dedi.
İyi Partili Durmuş Yılmaz: "Bu gece bir şey olabilir... Resmi Gazete’yi takip edin"

Söylediklerinin bir bilgi ve duyuma dayanmadığını, var olan belirsizliklere vurgu yaptığını belirten Yılmaz, "Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" ifadelerini kullandı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM bütçe komisyonunda eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın "bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak" sözlerini aktardı. Yılmaz, bu sözlerine kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıklık getirdi.

"Olacak değil, olabilir dedim"

Gergerlioğlu ilk açıklamasından sonra Durmuş Yılmaz'ın bir düzeltme yaparak, "olacak değil, olabilir" dediğini aktardı. Durmuş Yılmaz ise Twitter hesabından, "Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşma aşagıdadır. Bu bir bilgi ve duyuma dayanmıyor var olan belirsizliklere vurgu yaptım" diye konuştu.

Gergerlioğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Resmi Gazete’yi takip edin"

"Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece 12.00’dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00’den sonra Resmi Gazete’yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum."

 

T24.

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