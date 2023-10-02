İzinsiz Ateş Yakmak

01.10.2023 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, N.Ü.(E-45), Gazimağusa’da bulunan ikametgahının bahçesindeki kuru ot ve çöpleri, yetkili makamdan izinsiz olarak temizlemek maksadıyla yakmak suretiyle yangına sebep olduğu tespit edilmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu bahçe içerisindeki kuru ot ve çöpler yanmıştır. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.