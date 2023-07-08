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İzinsiz İkamet Eden Şahıslar Tutuklandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
İzinsiz İkamet Eden Şahıslar Tutuklandı

07 Mart 2023 tarihinde, Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu, M.L.D.(E-27) ve M.Ş.(E-26)’nin KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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