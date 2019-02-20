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İzle-Tartış’ta “Yerdeki Yıldızlar” Filmi Yoğun Katılımla İzlendi

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Baraka’nın 15 yıldan fazla süredir kesintisiz devam eden ve bu ay özel çocuklarımızın yaşantılarına ayırdığı İzle-Tartış etkinliği gerçekleştirildi.
İzle-Tartış’ta “Yerdeki Yıldızlar” Filmi Yoğun Katılımla İzlendi

Baraka’nın 15 yıldan fazla süredir kesintisiz devam eden ve bu ay özel çocuklarımızın yaşantılarına ayırdığı İzle-Tartış etkinliği gerçekleştirildi. Şubat ayı gösteriminde çocukların engelleri ne olursa olsun, diğer çocuklardan kalır hiçbir yanlarının olmadığı ve tüm çocukların özel olduğu düşüncesini öne çıkaran “Yerdeki Yıldızlar” filmi izlendi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen İzle-Tartış etkinliğinde, filmin ardından yapılan “tartışma” bölümüne geçildi. Etkinliğe katılanlar; filmde ele alınan engelli bir çocuğa yanlış eğitim ile yaklaşılması sorununun ülkemizde de yaygın olduğu ve hükümet edenlerin bu duruma ilişkin somut ve kalıcı adım atmakta geç kaldığı tespitinde hemfikir oldu.

Mart Ayının Filmi “İtirazım Var”

Öte yandan İzle-Tartış etkinliklerinin bir geleneği olarak, bir sonraki film hep birlikte belirlendi. Etkinliğe katılanlar, Mart ayının ilk Cumartesi gerçekleştirilecek gösterimde “İtirazım Var” filminin izlenmesine karar verdi.

2014 yılı Türkiye yapımı olan filmde; bir zamanlar antropolojiyle ilgilenmiş eski bir boksör, şimdilerdeyse bir camide görev yapan bir imam olan Selman Bulut’un başından geçen olayları konu alıyor. Bir gün Bulut’un camide namaz kıldırdığı sırada caminin içi silah sesleriyle yankılanır. İçeride bulunan kişilerden biri yere yığılır ve hayatını kaybeder. Olay yerine gelen polis ilk delilleri toplar ve araştırma süreci başlar. Selman Bulut bu olay sonrasında harekete geçer ve şüphelendiği kimi kişi ve durumların üzerinden davayı çözmeye karar verir. Her ipucu işleri beklemediği bir noktaya götürür ve olaylar gittikçe daha gizemli bir hal almaya başlar...
'İtirazım Var', beyazperdede en son 'Sen Aydınlatırsın Geceyi' filmiyle kamera arkasına geçen, televizyondaysa Ben de Özledim dizisiyle izleyiciyle buluşan Onur Ünlü'nün son sinema filmi. Başrolünde Serkan Keskin'in yer aldığı polisiye türündeki filmin senaryosu ve yönetmenliği Onur Ünlü'ye ait. Diğer rollerde ise Hazal Kaya, Büşra Pekin, Öner Erkan ve Osman Sonant gibi isimler bulunuyor.

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