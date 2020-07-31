İzlem Gürçağ Altuğra: “Halk sizi Genel Kurul’a kavga edin diye göndermiyor”

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra Kıbrıs TV’de Haluk Yerli’nin konuğu oldu.

Siyaset aslında halka hizmet götürebilmek için çok özel bir araç olduğunu belirten UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, “halk, sizi Genel Kurul’a hizmet edin diye gönderiyor, kavga edin diye göndermiyor” dedi.

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra hükümetin siyaset yapma şeklini eleştirerek, “Eğer sizin niyetiniz ve gaileniz halka hizmet etme gailesi ise koalisyon olsanız da tek başınıza iktidar olsanız da bu değişmez” şeklinde konuştu.

Gürçağ, şöyle devam etti:

“Fakat gaile bu olmayınca ve kişisel tartışmalar ön plana çıkınca siz hizmet etmeden sıyrılırsınız. Halk ise seyirci kalmak durumunda kalır ve sizi de en ağır şekilde eleştirmeye başlar. Bu durumda da halk haklıdır. Çünkü halk, sizi Genel Kurul’a hizmet edesiniz diye gönderiyor. Kavga edin diye göndermiyor. Kavga veya çatışma ya da fikirlerin çatışması ancak bir şekilde olabilir; bir kesim halka doğru yoldan hizmet götürmeyi isterken diğer taraf hak ve hukuk yolundan sıyrılmak adına buna engel oluyorsa olabilir… Ve bu durumu da olumlu buluyorum.”

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, “siyaset yapmanın tek bir amacı vardır oda; halka hizmet götürmektir. Halka hizmetin nasıl götürüleceği ve halkın ihtiyacının ne olduğu da açık ve nettir…” ifadelerine yer verdi.

“Halk refah ve kaliteli bir yaşam sürmek ve çocuklarını kendi memleketlerinde görmek ister.” İfadelerini kullanan Gürçağ, “Biz bir hukuk devletiyiz. Yasalar bize ne emrediyorsa kurum ve kuruluşlarımızı hayata geçirirken buna göre yapmalıyız. Bunları hayata geçirirken adaletten sıyrılmayacaksınız. Kimsenin hakkını yemeyeceksiniz. Siyasetçinin asli görevi budur…” dedi.

Gürçağ, “siyasetçi ilgili köylere ziyarete gittiği zaman ben insanlardan ‘geldiler ama yüzlerine bakmadım’ sözlerini duyuyorum. Ben bunları duymak istemiyorum. Halkın canı yandığı için sitemde bulunuyor. Halk kaliteli yaşam istiyor. Siyasetçinin görevi ise kaliteli yaşamı halka sunmak. Ortak noktada beklenti ile icraat buluşmak zorundadır…” şeklinde konuştu.