  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

İzmir Açıkarında 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

»
İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İzmir Açıkarında 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.25’te, Ege Denizi’nde İzmir’in Urla ilçesi açıklarında yerin 6.82 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, 17.6 derinliğinde olduğunu duyurdu.

Deprem kentin birçok ilçesinden hissedildi.

30 Aralık'ta da merkez üssü Ege Denizi'nde Urla açıkları olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Hükümet saın dedikçe,vatandaş döviz aldı01 Ocak 2021 Cuma 16:08
  • Türkiye'de Milli Piyango çekilişindeki usulsüzlük Sayıştay raporunda!01 Ocak 2021 Cuma 16:05
  • O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün şampiyonu kim oldu?01 Ocak 2021 Cuma 15:22
  • Cüneyt Özdemir, yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı: Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin01 Ocak 2021 Cuma 10:50
  • Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi01 Ocak 2021 Cuma 10:47
  • Türkiye'de Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını: 34 bin lira ceza01 Ocak 2021 Cuma 10:44
  • Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma31 Aralık 2020 Perşembe 23:15
  • Denizli'de 73 yaşındaki hasta mesanesinden çıkartılan 2 kilogram taşı hatıra olarak saklayacak31 Aralık 2020 Perşembe 22:45
  • Türkiye'de Sokağa çıkma yasağına cuma namazı ayarı31 Aralık 2020 Perşembe 22:15
  • TTB'den sanatçılara çağrı: Yılbaşı gecesi sağlık çalışanına ses olsanız ne güzel olur31 Aralık 2020 Perşembe 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti