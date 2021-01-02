İzmir Açıkarında 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.25’te, Ege Denizi’nde İzmir’in Urla ilçesi açıklarında yerin 6.82 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, 17.6 derinliğinde olduğunu duyurdu.

Deprem kentin birçok ilçesinden hissedildi.

30 Aralık'ta da merkez üssü Ege Denizi'nde Urla açıkları olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.