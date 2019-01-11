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İzmir’de işçilere polis müdahale etti: Çok sayıda gözaltı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İZENERJİ’de örgütlü Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube’nin yetkisine itiraz etmesi üzerine, sendikacılar ve işçilerin Konak’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti.
İzmir’de işçilere polis müdahale etti: Çok sayıda gözaltı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İZENERJİ’de örgütlü Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube’nin yetkisine itiraz etmesi üzerine, sendikacılar ve işçilerin Konak’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti.

Biber gazı ve coplarla işçi ve sendikacıları dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 4 işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çok sayıda işçi de belediye binasında ayakta tedavi görüyor.

Polisin 15 işçiyi gözaltına aldığı bildiriliyor. Gözaltına alınanların arasında Genel-İş yöneticileri Ercan Gül, Bayram Keskin ve Veysel Erol da bulunuyor.

Öte yandan DİSK Genel İş Sendikası İzmir 2 Nolu İzenerji Şubesi Başkanı Arif Yıldız da gözaltına alındı. Sendikadan yapılan açıklamada, “Şube Başkanımız Arif Yıldız’ın ifadesi alınmaktadır. Daha sonra serbest bırakılacaktır” denildi.

İŞ BIRAKMA KARARI

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’nın da polisin müdahalesine maruz kaldığı ve yaralananlar  arasında olduğu kaydedildi.

Genel-İş Sendikası müdahaleyi protesto için, İzmir’de örgütlü olduğu bütün belediyelerde öğleden sonra iş bırakacak. ESHOT otobüslerinin de çalışmayacağı öğrenildi.

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