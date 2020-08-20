  • BIST 1.121
  • Altın 453,816
  • Dolar 7,3103
  • Euro 8,6531
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

İzmir'de muhtarlara dağıtılan Atatürk büstü olay tartışmalara neden oldu!

»
İzmir'de CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun muhtarlara dağıttığı Atatürk büstü tartışmalara neden oldu.
İzmir'de muhtarlara dağıtılan Atatürk büstü olay tartışmalara neden oldu!

İzmir'de CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun muhtarlara dağıttığı Atatürk büstü tartışmalara neden oldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'nin elinden yok sayılamayacak bir 'Atatürk' faciası daha" ifadesini kullandı.

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçekleştirdiği ziyaretlerde Atatürk büstü hediye etti.

Konak'ın Ulubatlı mahalle muhtarı Şengül Kahramaner'in ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkan tartışmada, birçok kişi büstün Atatürk'e benzememesi konusunda eleştiride bulundu.

Eleştirilerin ardından muhtar Kahramaner paylaşımını sildi ancak konuyla ilgili kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı.

'Her vatansever bu fotoğrafı gördüğünde yanlışı da görür'

İHA'ya konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP’nin elinden yok sayılamayacak bir 'Atatürk' faciası daha. Aslında çok söze hacet yok. Her vatansever, bu fotoğrafı gördüğünde yanlışı da görür. CHP Konak İlçe Başkanlığı'nın bir muhtara hediye ettiği Atatürk heykelindeki surete ve altındaki yazıya dikkat etsin yeter. Milli ve tartışmasız bir değerin böylesi bir gafletle sunulması hakarettir. Altına yazdırdıkları 'Kurmay Albay Mustafa Kemal' unvanı ise ya bilgisizliktir ya da umursamazlık ve özensizlik" dedi.

Sürekli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sadece kendilerinin sahip çıktığını sanan CHP, değersizleştirmenin en çarpıcı, en kabul edilemez örneğini sergilemiştir. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Hatırlatmak isteriz ki Atatürk, 1 Haziran 1915’te albay, 1 Nisan 1916’da tümgeneral olmuştur. Büyük zaferden önce de ayrıldığı askerliğe başkomutan olarak dönmüştür. 19 Eylül 1921 tarihinde de mareşal ve gazi unvanını almıştır. 'Cumhuriyet' ve 'vatan' dendiğinde kendilerini boy aynasında gören CHP’nin aklı Milli Kurtuluşumuzun ve kuruluşun mimarı Atatürk’e bu saygısızlığı yaparken, bu gaflete düşerken neredeydi bilmiyoruz. Ancak bu hakareti görmezden gelmek mümkün değildir, affı yoktur" diye konuştu.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dönmez: “Kimse yetki alanlarımıza göz dikmesin, Yunanistan isterse müzakere edebiliriz”20 Ağustos 2020 Perşembe 08:24
  • Adana'da dizi setine polis baskını: Çatışma sahnelerini gerçek sandılar20 Ağustos 2020 Perşembe 07:49
  • Bloomberg ve Reuters: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı buldu19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:58
  • Sağlık Bakanı Koca: 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:55
  • Erdoğan’ın ‘müjde’ açıklaması sonrası döviz kurlarında sert düşüş19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:03
  • Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki mücadele sadece hak değil istikbal mücadelesidir19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:14
  • Türkiye Cumhuriyeti (T.C) Dışişleri Bakan Yardımcısı Ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Kaymakcı, Türkiye-AB İlişkilerini Değerlendirdi19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:50
  • Savcılık, cinsel saldırı zanlısı uzman çavuş Musa Orhan’ın tutuklanmasını talep etti19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:53
  • Türkiye'de Kredi Faizleri Düşünce Konut Satışları Tarihi Rekor Kırdı19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:00
  • Uzman Çavuşun Tecavüz Ettiği Kadın Yaşamını Yitirdi19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti