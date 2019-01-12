İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü! Mahsur kalan işçiler kurtarıldı

İzmir’de neredeyse aralıksız devam eden şiddetli yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir'de kaydedilen son 3 günlük yağış miktarı, 30 yıllık ocak ayı ortalamasının üstüne çıktı. Alsancak'ta iş yerlerini su bastı, esnaf üç gündür süren yağış nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini söyledi. Bergama ve Kınık'ta ise sel tarım arazilerini vurdu. Yiğitler Barajı üzerindeki köprü de çöktü ve bir grup işçi barajın diğer tarafında iş makineleriyle birlikte mahsur kaldı. İşçiler uzun uğraşlar sonrasında kurtarıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürü Latif Gültekin yaptığı açıklamada, İzmir'de son 3 günde etkili olan sağanağın gece yarısına kadar süreceğini belirtti.

İzmir'in son 3 günde aldığı yağış miktarının, son 30 yıllık ocak ayı ortalamasının üstünde olduğu bilgisini veren Gültekin, "Son 30 yıllık ocak ayı yağış ortalaması 133 kilogram. Sadece 3 günde alınan yağış ise ortalama 145 kilograma ulaştı. Bir aylık yağıştan daha fazlası 3 günde alındı." dedi.

Latif Gültekin, pazar ve pazartesi günleri hava sıcaklığının azalacağını, salı gününden itibaren yine yağış beklediklerini de aktardı.

ALSANCAK’TA İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İzmir’de etkili olan sağanak yağıştan, Alsancak semtindeki 1476/1 sokakta bulunan ev ve iş yerleri de etkilendi. Sokağın kaldırım olmayan kısmındaki iş yerlerini su bastı. Su baskını nedeniyle iş yapamaz hale gelen esnaf, yıllardır aynı durumu yaşadıklarını söyleyerek sokaktaki mazgal eksikliğinden yakındı.

Yağmur çizmeleriyle dükkanlarındaki suyu kovalarla boşaltan esnafa mahalleliler yardım etti. Bazı işyeri sahipleri, su baskınını engellemek için dükkanlarında önlem almaya çalıştı. Dükkanının içinin su dolu olduğunu söyleyen market sahibi Cemil Çakmakçı, "Alt yapı eksikliğinden dolayı bu rezilliği 20 yıldır çekiyoruz. Karşı tarafa kaldırım yaptılar, bizim tarafa yapmadılar. Dükkanımın içine dolan sulardan da pislik çıkıyor, lağım suları çıkıyor. Sabahtan beri dükkandan 20 kova su çıkardım. Üç günden beri bu durum böyle. İş yapamıyoruz. Her yağmur yağdığında biz bu rezilliği çekiyoruz. Belediye hep aynı, oya gelince evet, işe gelince hep aynı" dedi.

BERGAMA VE KINIK’TA SU TAŞKINLARI, TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

Bergama ve Kınık’ta 3 gündür süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle bu sabah Kınık’ta Karadere Çayı taştı. Ayrıca Kınık ve Bergama’dan geçen Bakırçay Nehri’nde taşkın oldu. Her iki ilçede buğday, arpa, ıspanak ve sebze ekili alanların da yer aldığı 100 bin dönümü aşkın arazi sular altında kaldı. Kınık’ın Poyracık Mahallesi’nde bazı besiciler arazide mahsur kaldı. Besiciler, Kınık Belediyesi’nin iş makineleriyle kurtarıldı.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde bulunan Yiğitler Barajı'nın üç gündür süren sağanak yağış nedeniyle taşmasının ardından meydana gelen heyelan sonrasında, Yenikurudere ve Kanberler mahalleleri ile Bayındır ilçesi bağlantı yolu trafiğe kapandı. Yiğitler Barajı üzerindeki köprü de çöktü ve bir grup işçi barajın diğer tarafında iş makineleriyle birlikte mahsur kaldı. İşçiler uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yapımı süren Yiğitler Barajı'nda, işçilerin ve iş makinelerinin ulaşımı için yapılan toprak dolgunun, aşırı yağış nedeniyle bozulduğunu söyledi. Herhangi olumsuz bir durumun olmadığını belirten Uğurlu, "İlçemizde her şey normal, can sağlığını olumsuz etkileyen herhangi bir durum yok. Şantiye makinelerinin ve işçilerin karşıya geçebilmesi için yapılan dolgu, yağış nedeniyle bozulmuş. Yolun karşısında kalan işçiler de kurtarıldı" dedi.