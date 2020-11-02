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İzmir'deki Depremde Can Kaybı 79 Oldu

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AFAD, İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 79'a yükseldiğini duyurdu.
İzmir'deki Depremde Can Kaybı 79 Oldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

  • İzmir'deki depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil enkazdan yaralı çıkarıldı
  • İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı

Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.

'Ares' 65 saat sonra sağ salim çıkarıldı

İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazından "Ares" adlı köpek 65 saat sonra sağ salim çıkarıldı. 

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan köpek, arama-kurtarma ekiplerince fark edildi.

Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, köpeği enkazdan çıkardı.

Bitkin olduğu görülen "Ares" isimli köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan enkazda arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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