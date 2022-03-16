  • BIST 2.093,44
  • Altın 903.074
  • Dolar 14.6499
  • Euro 16.1207
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Japonya ve ABD ortak askeri tatbikat düzenledi

» »
Japonya, ABD ile birlikte hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
Japonya ve ABD ortak askeri tatbikat düzenledi

 

Japonya'nın Amfibi Hızlı İntikal Birliği'nden 400 asker ve Okinawa adasında konuşlu 600 ABD deniz piyadesinin uzak Japon adalarına yönelik düşman işgali senaryosu altında dün gerçekleştirdiği tatbikatın Fuji Dağı yakınlarında Shizuoka eyaletinde yapıldığı açıklandı.

Osprey hava araçları ve M777 gibi topçu silahlarının da kullanıldığı tatbikatın, Rusya'nın geçtiğimiz hafta Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı düzenlenmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Tatbikatın, ABD ve Japonya'nın "caydırıcılık ve müdahale yeteneklerini güçlendirmek üzere" yapılan üç haftalık bir ortak tatbikatın parçası olduğu öğrenildi. (İHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’nın sevilen yüzü Tahir Yüksel  vefat etti16 Mart 2022 Çarşamba 10:09
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar16 Mart 2022 Çarşamba 10:06
  • Döviz güne nasıl başladı?16 Mart 2022 Çarşamba 09:59
  • Hava bugün nasıl olacak?16 Mart 2022 Çarşamba 09:53
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 16 Mart 202216 Mart 2022 Çarşamba 09:49
  • Çapkıner: Zulmün Hiçbir Canlıya Uğramasına Gönlümüz Asla Razı Gelmez15 Mart 2022 Salı 22:35
  • Bay-Sen zamları protesto etti15 Mart 2022 Salı 21:50
  • Cumhurbaşkanı Tatar, EkoAvrasya heyetini kabul etti15 Mart 2022 Salı 21:48
  • Süt ve süt ürünleri zamlandı15 Mart 2022 Salı 21:28
  • Sucuoğlu: Havaların ısınmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatları düşecek15 Mart 2022 Salı 20:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti