Japonya ve ABD ortak askeri tatbikat düzenledi

Japonya, ABD ile birlikte hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.

Japonya'nın Amfibi Hızlı İntikal Birliği'nden 400 asker ve Okinawa adasında konuşlu 600 ABD deniz piyadesinin uzak Japon adalarına yönelik düşman işgali senaryosu altında dün gerçekleştirdiği tatbikatın Fuji Dağı yakınlarında Shizuoka eyaletinde yapıldığı açıklandı.

Osprey hava araçları ve M777 gibi topçu silahlarının da kullanıldığı tatbikatın, Rusya'nın geçtiğimiz hafta Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı düzenlenmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Tatbikatın, ABD ve Japonya'nın "caydırıcılık ve müdahale yeteneklerini güçlendirmek üzere" yapılan üç haftalık bir ortak tatbikatın parçası olduğu öğrenildi. (İHA)