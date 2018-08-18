Jim Carrey'den 'Yemen' tepkisi: Bizim müttefikimiz, bizim füzemiz, bizim suçumuz

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun geçtiğimiz günlerde Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk 50 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Suudi Arabistan ise saldırının 'meşru bir askeri eylem' olduğunu savunmuştu.

ABD'li ünlü komedyen Jim Carrey, Yemen'deki hava saldırı sonucu hayatını kaybeden çocuklar için Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Carrey, üzerinde ABD bayrağının bulunduğu füzenin, çocukların içinde olduğu okul otobüsünü vurma anının resmedildiği görselle birlikte paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yemen'de 40 masum çocuk bir otobüste öldürüldü. Bizim müttefikimiz. Bizim füzemiz. Bizim suçumuz."