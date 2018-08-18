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Jim Carrey'den 'Yemen' tepkisi: Bizim müttefikimiz, bizim füzemiz, bizim suçumuz

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Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya, dünyaca ünlü aktör Jim Carrey'den tepki mesajı geldi.
Jim Carrey'den 'Yemen' tepkisi: Bizim müttefikimiz, bizim füzemiz, bizim suçumuz

 

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun geçtiğimiz günlerde Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk 50 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Suudi Arabistan ise saldırının 'meşru bir askeri eylem' olduğunu savunmuştu.

 

ABD'li ünlü komedyen Jim Carrey, Yemen'deki hava saldırı sonucu hayatını kaybeden çocuklar için Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Carrey, üzerinde ABD bayrağının bulunduğu füzenin, çocukların içinde olduğu okul otobüsünü vurma anının resmedildiği görselle birlikte paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yemen'de 40 masum çocuk bir otobüste öldürüldü. Bizim müttefikimiz. Bizim füzemiz. Bizim suçumuz."

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