K.T.Ç.B'den Hayvan Üreticilerine Destek

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Eylemi ile İlgili Mesaj Yayımlayarak Üreticilerin Devam Eden Eylemleri’ne Desteklerini Yineledi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. KELLE 05 Eylül 2018 tarihinde başlayan Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eyleminin haklılığına dikkat çekerek ilk günden beri oradaydık orada olmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Genel Başkan KELLE hayvan üreticilerinin temel sıkıntısının girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğuna vurgu yaparak, hayvan üreticisinin üretim yapabilmek için girdi kaynaklarına dolar karşılığı T.L. harcadığını ancak sattıkları ürünlerin ise T.L. olduğunu işaret ederek, her gün yükselen dövizle üreticinin başa çıkamayacağı ap açık ortadadır ifadelerine yer verdi.

Tarım sektörünün tüm paydaşlarının in direk değil direk etkilendiği bu ortamda yöneticilerin bakış açılarının ve icraatlarının üreticiye yük gözüyle değil üreticinin ayakta durabilmesi için kolaylıkların sağlanması için gerekenin yapılması çağrısında bulunan Genel BAŞKAN hükümete sağduyulu davranma çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç.KELLE ayrıca eylemde yaşanan olaylara dikkat çekerek ‘Köylünün Milletin Efendisi’ olduğunu kimsenin unutmaması gerektiğini de işaret ederek, biber üreten üreticiye biber gazının kullanılmasının vız geldiğinin unutulmaması gerektiği de ortada olduğunu vurguladı.

Genel Başkan KELLE son olarak bu kriz ortamında toprağa ve üretime sahip çıkmanın, halkın sofrasına kaliteli ürün ulaştırmanın, yürek ve cesaret istediğine yer verdi.