K.T Tabipleri Odası tam kapanma gerektiğini bildirdi

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası tam kapanma önerdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası'nın açıklaması şu şekilde:

SAĞLIKTA KRİTİK EŞİK AŞILMAK ÜZERE ;

Artan Covid-19 hasta sayısı, temaslı sayısı ve ağır gidişli hastalık nedeniyle şu an kritik eşikte duruyoruz.

Önümüzdeki günlerde yoğun bakım ve pandemi servislerinde aşırı yüklenme/çökme söz konusudur. Aşılanma ve toplum bağışıklığı zaman gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle hızlı aşılanma uygulanması ve toplum bağışıklığı sağlanana kadar, daha etkin pandemi kontrolu önlemleri alınmalıdır. Kısmi kapanmanın başarılı olmayacağı aşikardır.

Yeni açılan Pandemi Merkezine (Acil Durum hastanesi ) doktor, hemşire, ara eleman, güvenlik görevlisi desteği gereklidir. Pandemi hekimlerinin ve Bulaşıcı hastalıklar Üst komitesinin öneri ve yönlendirmesi esas alınmalı ve “TAM KAPANMA” gereğinden ekonomik gerekçeler

gösterilerek kaçınılmamalıdır.

DİKKAT KRİTİK EŞİKTEYİZ.