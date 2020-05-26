  • BIST 103.024
  • Altın 370,083
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Kabine revizyonu iddiası

»
Avrasya Araştırma Başkanı'ndan 'kabine revizyonu' iddiası: Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Yardımcısı oluyor; Albayrak Dışişleri'ne geçiyor
Kabine revizyonu iddiası

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası yapacağı yurt gezisinden önce kabine revizyonu yapacağını iddia etti.

Özkiraz, Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını söylerken, Berat Albayrak'ın ise Dışişleri Bakanı olacağını öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yerine ise Adnan Bali'nin isminin konuşulduğunu belirten Özkiraz, "İçişlerine ise aynı ekolden birinin geleceği konuşuluyor" dedi.

Özkiraz'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Arkadaşlar Akp Genel başkanı Erdoğan bir yurt gezisine çıkacağını söyledi. Çoğu kişi bunu bir seçim startı olarak okusa da ben bunu partisindeki yaprak dökümünü engellemek için yaptığını anlatmıştım. Dün aldığım kulis de bunu doğruluyor.

Erdoğan geziden sonra önce bir kabine revizyonu yapacak. Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu başkan yardımcısı oluyor. Yatırımcı bakanlıklar Yıldırım'a Diğerleri Soylu'ya bağlanıyor.

"Albayrak dış işlerine geçiyor ve doğrudan Erdoğan'a bağlı olacak. Yerine Adnan Bali konuşuluyor. İçişlerine ise aynı ekolden birinin geleceği konuşuluyor. Detayları zaman zaman yazarım. Canlı yayına gelebilirsiniz."

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep vaka artış hızında İstanbul'dan sonra 2. sıraya yükseldi, vali tepki gösterdi: Ekmek almaya ailece giden var26 Mayıs 2020 Salı 10:07
  • Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz25 Mayıs 2020 Pazartesi 22:03
  • Babacan: Ülkenin itibarı ve ekonomi mahvolmuş durumda25 Mayıs 2020 Pazartesi 22:02
  • Türkiye 90’lı yıllara geri mi döndü?25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:43
  • TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı: Bu pandemi bize Allah'ı öğretti25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:19
  • "Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var"25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:52
  • Van Valiliği: Bazı vatandaşların hastane için izin alıp akrabalarına bayram ziyaretine gittiği belirlendi25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:29
  • Savaşan: “Her koşulda yaşlı ve hastalarımızın yanında olmalıyız”25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:59
  • Uzmanlar virüsün etkisi konusunda uyarıyor; Antalya'da plajlar hazırlanıyor!25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:50
  • AKP ve MHP engelledi: İBB artık sosyal yardım talebi alamayacak25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti