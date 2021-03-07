Kademeli açılım devam ediyor… Yeni kararlar yarın yürürlüğe girecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli açılım devam ediyor. Bakanlar Kurulu tarafından Cuma günü açıklanan bir dizi yeni karar yarından itibaren yürürlüğe giriyor.

8 Mart 2021- 15 Mart 2001 tarihleri arasında, kısmi sokağa çıkma yasağı saat 21.00’de başlayacak ve sabah saat 05.00’e kadar devam edecek…

Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler, tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak.

Pazar günleri eczaneler, fırınlar ve benzin istasyonları haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olmaya devam edecek…

Pazartesi-Cuma günleri ise marketler 08.00 ila 20.00 saatleri arasında açık olacak, Cumartesi günü de bu kararın içerisinde yer alacak.

KAPALI OLAN YERLER

Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, gazinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, bet ofisleri, gece klüpleri, club, hamam, saunalar kapalı kalacak.

AÇIK OLAN YERLER

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler belirtilen kurallar çerçevesinde açık olabilecekler. Ancak Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacak.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacak. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacak. Bunun yanında hizmet veren işletmeler rotasyon usulü veya azaltılmış personelle çalışacak. Açık olan sektörlerde çalışan kişiler her on beş günde bir PCR testlerini yineleyecekler.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecek. Denetleme yapılmadığı saptanan sektörler kapatılacaktır. İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı durumda ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacak. Kişilerin, elzem ihtiyaçlarını ikametlerine en yakın işletmelerden karşılamaları uygun olacak.

AÇIK OLAN KURUMLAR

Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, ilçe emniyet kurulları, Gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, basın çalışanları ve/veya sarı basın kartı sahipleri kamu üniversitelerinin elzem bölümleri tam kapasite çalışabilecekt.

Ülkemizde faaliyet gösteren ve kapanması yönünde karar üretilmeyen tüm kurum ve kuruluşlar en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam edecek. Hava ve Deniz Limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacakt.

Diğer kararlar ise şöyle: