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Kadıköy’de gözaltına alınan liselilerden işkence suçlaması

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Kadıköy’de polis saldırısının ardından gözaltına alınan sekiz çocuk savcılığa verdiği ifadede, işkenceye maruz kaldıklarını belirtti ve polis memurlarından şikâyetçi oldu
Kadıköy’de gözaltına alınan liselilerden işkence suçlaması

Kadıköy Bahariye’de 8 Haziran’da “Karneler sizin, gelecek bizim” çağrısıyla eylem yaptıkları sırada polis saldırısına maruz kalan ve gözaltına alınan 22 öğrenciden 18 yaş altı sekiz çocuk bugün savcılıkta ifade verdi. İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde savcılığa çıkarılan çocuklar ifade vermeden önce adliye binası önünde aileleri ve avukatlarıyla basın açıklaması yaptı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da katıldığı basın açıklamasında öğrencilerin avukatları, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ve polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Öğrenciler basın açıklaması sırasında, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganı attı.

Şikâyetçi oldular

Polis, Devrimci Liseliler, Devrimci Liseliler Birliği, Liseli Öğrenci Birliği üyesi bir grup öğrencinin geçtiğimiz cuma günü Kadıköy’de yapmak istediği eyleme sert müdahalede bulundu. Gözaltına alınan 18 yaş üstü 14 öğrenci karakolda susma hakkını kullandı. Sekiz çocuk ise bugün Çağlayan Adliyesi’nde çocuk savcılığına çıktı.

Savcılığa ifade veren çocuklar terör örgütü propagandası yaptıklarına dair suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütünün üyesi ya da sempatizanı olmadıklarını, eğitim sisteminden memnun olmadıkları için demokratik haklarını kullanarak eylem yaptıklarını söyledi. Polise mukavemet etmediklerini ve "Dağılın" ihtarında bulunulmadığını ifade eden çocuklar ayrıca, gözaltına alındıkları sırada işkenceye maruz kaldıklarını belirterek, polis memurlarından şikâyetçi oldu.

“Elektrikli jopla vurdular”

İfade veren çocuklar, gözaltına alındıkları sırada ve sonrasında yaşadıklarını savcıya anlattı. 16 yaşındaki M. ifadesinde, “Polisler bana küfür etti ve yüzüme tükürdü” dedi. 17 yaşındaki A. ise “Gözaltına alındığım sırada cinsel organıma basıldı” diye konuştu. Ö. (16), polislerin elektrikli jop ve demir kelepçeyle kendisine vurduklarını anlattı. 17 yaşındaki kız çocuğu D. ise “Çift kelepçeyle ters kelepçelendim. Üst aramam çıplak olarak yapıldı” dedi.

Darp raporu aldılar

İfadelerinin ardından serbest bırakılan çocukların avukatı Tamer Doğan, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, polis saldırısına maruz kalan öğrencilerin Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden darp raporu aldıklarını söyledi. Doğan, polis memurlarından şikayetçi olacaklarını belirterek, “Öğrenciler savcılık ifadelerinde şikâyetçi olduklarını ifade ettiler. Biz de ayrıca avukatlar olarak kapsamlı bir dosya hazırlayarak suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

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