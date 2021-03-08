Kadın Milletvekilleri Kürsüde Kadın Sorunlarına Dikkat Çekti

Meclis’in bugünkü toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 9 kadın milletvekili, kadın sorunlarına dikkat çeken konuşmalar yaptı.

Konuşmalarına kadınlarla ilgili cinsiyetçi sözleri erkeklere uyarlayarak ironiyle başlayan kadın milletvekilleri, kadın-erkek eşitsizliğine dikkat çekti.

Meclis’in kadın milletvekilleri Doğuş Derya, İzlem Gürçağ Altuğra, Fazilet Özdenefe, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers, Resmiye Canaltay, Sıla Usar, Gülşah Sanver Manavoğlu, Yasemin Öztürk söz aldı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığındaki toplantıda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı’nın, Genel Kurul’dan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Verilen Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile ilgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi oylandı ve oy çokluğuyla onaylandı.

Daha sonra Sayıştay Komitesi Başkanlığına CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Başkan Vekilliğine Zorlu Töre’nin; Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin Başkanlığı’na UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve Başkan Vekilliğine CTP Milletvekili Sahiner’in seçildiği bilgisi verildi.

Sunuşların ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konuşmak isteyen kadın vekillere söz verileceğini kaydetti.

SENNAROĞLU’NDAN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ MÜCADELESİNE DESTEK

Günle ilgili kendi görüşlerini de ifade eden Sennaroğlu, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine destek belirtti. Sennaroğlu, özellikle sağlık çalışanların arasında yer alan kadınların pandemi koşullarında büyük fedakarlıklar gösterdiğini söyleyerek kendilerine minnettarız dedi.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, kadınların asla kazanımlarından geri adım atmamaları gerektiğini kaydetti.

KADIN MİLLETVEKİLLERİ KÜRSÜDE

Daha sonra tüm kadın milletvekilleri kürsüye gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın konulu konuşmalar yaptı.

Kadın milletvekilleri, kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla atasözlerinden ironi yaparak başladıkları konuşmalarında, ülkedeki kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekti, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına herkesin dayanışma içerisinde çalışılmasının önemine işaret etti.

Konuşmalarına “Kadının kalbine giden yol midesinden geçer, evlenilecek adamlar var eğlenilecek adamlar var, babasına bak oğlunu al kenarına bak bezini al, yemeğin salçalısı erkeğin kalçalısı, oğlunu dövmeyen dizini döver, elinin hamuruyla kadının işine karışma, erkeğin yeri karısının yanıdır, erkek gibi dırdır etme, oğlun var mı derdin var, kız doğuran övünsün oğlan doğuran dövünsün, kadınca dövüşmek” gibi cümlelerle başlayan milletvekilleri, empati yapılmasını sağlamaya çalıştıkların söyledi ve eşitlik vurgusu yaptı.

KKTC’de kadınlarla ilgili istatistiklere değinen milletvekilleri, yasal düzenlemelerdeki eksiklerin giderilmesini, kadın sığınma evi ve yaşlı bakım evi gibi kurumlar istedi.

Konuşmalarında tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan kadın vekiller, kadınların her alanda hak ettiği yeri alması için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kadınların haklarını güvence altına alacak adımların her alanda atılması gerekliliğine değinen milletvekilleri, kadınların ekonomi, sanat, siyasette erkeklerle aynı eşit derecede yer alabilmesinin önemine değindi.

Öldürülmeyen, şiddet görmeyen kadınların, toplum içerisinde eşit ve güçlü olması için çalıştıklarını ifade eden milletvekilleri, kadının yaşamda hak ettiği yeri alması için çalışmaya mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Milletvekilleri, ülkede herkesin diline yerleşen cinsiyetçi sözlerin de artık kullanılmaması gerektiğine işaret ederek, toplumun geleceği çocukların da cinsiyetçi olarak yetiştirilmemesinin önemine değindi.

Pandemi döneminde de kadınların, özellikle sağlık çalışanlarının en ön cephede savaştığını, yer aldığını ifade eden milletvekilleri, kadın sağlık çalışanlarının, çocuklarını bebeklerini yaşlılarını evlerde bırakarak çalıştıklarını kaydetti.

Devletin ise bu kişilerin yaşam şartlarını hiçbir şekilde kolaylaştırmadığını ifade eden milletvekilleri, kadın sağlık çalışanları önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.

Kadına her alanda eşitlik sağlamak için mücadelenin devam ettiğini vurgulayan milletvekilleri, kadınların her alanda olanak sağlanması halinde daha fazla başarılı olabileceğine işaret etti, kadının yerinin toplum içinde yükseltilmesinin, girişimci kadınların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Farkındalık yaratmak amacıyla bugün erkek kadın eşitsizliğine yönelik cinsiyetçi söylemler üzerinden konuşmalarına başladıklarını ifade eden milletvekilleri, kadınların başta Meclis’te daha fazla temsil edilmesi gerektiğini, ayrıca her alanda büyük fedakarlıklar ve başarılar gösteren kadınların toplumun geleceği için her türlü görevi başarıyla yürütebileceğine işaret etti.