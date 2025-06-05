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Kadına yapmadığını bırakmadı... Mide bulandıran olayda 2 yıl 6 ay hapis...

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Haspolat Belediye Evleri’nde meydana gelen “cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı, cinsel taciz ve ciddi darp" suçlarından yargılanan 23 yaşındaki Berkan Etçibaşı hakkındaki dava karara bağlandı.
Kadına yapmadığını bırakmadı... Mide bulandıran olayda 2 yıl 6 ay hapis...

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı, Candaş okudu.

Yargıç, Berkan Etçibaşı’nın 21 Mart 2024 tarihinde saat 02.30 raddelerinde zanlının Haspolat Belediye Evleri’ndeki ikametgahı içerisinde ev arkadaşı Ç.T.’nin elleri ve ayaklarını tutup yatak üzerine bastırarak ciddi şekilde darp ettikten sonra bağırmaması için elleri ile ağzını kapatarak giydiği kıyafetleri çıkarmaya çalışıp arzusu hilafına göğüslerini elleyip dudaklarından öperek cinsel saldırıda bulunduktan sonra, cinsel organını çıkartıp eşofman üzerinden genç kadına sürterek, cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Yargıç Candaş, fiziksel şiddet kullanılarak işlenilen cinsel saldırı suçunun 4 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü söyledi.

Yargıç, “Cinsel suçlar birçok Yüksek Mahkeme kararımızda da belirtildiği üzere toplumun huzurunu kaçıran, toplumda tedirginlik yaratan oldukça ciddi ve vahim suçlar arasındadır. Cinsel suçlar, son dönemde artış gösteren ve buna bağlı olarak da, yakın zamanda Ceza Yasası altında "Ahlaka Aykırı Suçlar" başlığı altında yeniden düzenlenerek suça konu eylemlerin cezalarının artırıldığı, kamuyu

yakinen ilgilendiren, toplumun huzuruna kaçıran, tedirginlik yaratan, toplumda derin yaralar açan ciddi suçlar arasındadır”dedi. 

Suçun işleniş şekline değinen yargıç, sanığın ev arkadaşı olan kadına karşı fiziksel şiddet kullanarak yani ellerinden tutup yatak üzerine bastırarak, ona karşı cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi. Yargıç, sanığın cinsel saldırı suçunu birkaç eylem ile gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yargıç kararına şöyle devam etti:

“Sanık müştekinin ağzını elleri ile kapatıp bağırmamasını sağlamış, giydiği kıyafetleri çıkarmaya çalışmış, göğüslerini ellemiş, dudaklarını öpmüş, yanağından ısırmıştır. Müştekinin kendi yaşadığı evde uğramış olduğu bu saldırı oldukça ciddi ve vahimdir. Hiç kimsenin rızası olmaksızın bir başka kişinin vücuduna dokunmaya dahi hakkı bulunmamaktadır. Sanığın müştekiye yaşattığı bu olay hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir olay değildir. Suçun işleniş şeklinin vahameti ceza takdirinde sanık aleyhinde ağırlaştırıcı olarak dikkate alınır.”

Yargıç, özellikle suçun ciddiyeti, vahameti ve işleniş şekli değerlendirildiğinde sanığa en uygun cezanın hapis cezası olduğuna karar verdiklerini söyledi. Diğer taraftan sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı sağlamış olmasını, müştekinin şikayeti geri çekmiş olmasını, sanığın sabıkasız oluşunu sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını kaydeden yargıç, sanığı 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

 

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