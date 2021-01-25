Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi ile SOS Çocuk Köyü Derneği arasında “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nde gerçekleşen protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter imza koydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele amacıyla imzalanan protokolün üçüncüsünü imzalamak üzere hükümet ve ilgili tarafların bir araya geldiğini söyledi. Pandemi sürecinde kadına yönelik şiddet ve evi içi şiddet vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Çağman, ciddi önlemler almak ve bilinçli davranmak amacıyla paydaşlarla ortak hareket etmek adına protokolün önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de , ev içi şiddetten yalnızca kadınların değil, tüm aile fertlerinin etkilendiğine dikkat çekerek, başarının birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade etti.

Protokolün söylemin eyleme dönüştürülmesi açısından örnek olduğuna işaret eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, hep birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı ve birlikte atılacak adımlarla hedeflerin şekilleneceğini söyledi.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da kadına yönelik şiddete karşı Polis Teşkilatı olarak gelen şikayetlerle her zaman takipte olduklarını ve şiddetle mücadele için görevlerini layıkıyla yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında: " Üçüncü yılında bu protokolü yeniden imzalıyoruz. Bu protokol kadına yönelik şiddet ve evi içi şiddetle mücadele konusunda ilgili tarafların işbirliğini koordine etmeyi amaçlayan , etkin bir mekanizmayı hedefliyor. İlkini Belediyede imzalamıştık. Daha sonra TOCED’e devrettik. Beklentimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin hedeflenen kapasiteye ulaştırılarak gerekli istihdamların da yapılarak etkin bir daire haline getirtilmesidir. Pandemi dönemi, dezavantajlı kesimler üzerine daha ağır yükler bindiriyor. Bu dezavantajlı kesimler de kapanma döneminde maalesef şiddeti daha çok yaşamıştır. Ülkedeki tek kadın sığınma evine sahip Lefkoşa Türk Belediyesi, bu çalışmaları yakınan takip etmekte ve bir çok kadına yeni bir hayat oluşturma noktasında şans yaratmaktadır. Bu konuda da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile daha güçlü bir işbirliği oluşturarak , hem kadına yönelik şiddetin önlenmesi hem de kadınlarımıza yeni bir hayat yaratılması konusunda daha ileri bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı ve personele özverilerinden dolayı teşekkür etti.

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter de , protokol kapsamında verilen hizmetlerin daha iyi verilmesi için devamlılığın şart olduğunun altını çizdi. Protokolün ilgili taraflarca devam ettirilmesinin güzel sonuçlar elde edilmesine imkan tanıdığını belirten Akter, doğru yerlere doğru sürelerde ulaşmanın önemine vurgu yaptı ve ihbar hatlarına büyük görev düştüğünü söyledi. Akter, Alo 183 İhbar Hattı’na ulaşılması halinde tüm sistemin daha verimli çalışacağını belirtti ve protokole katkı koyan herkese teşekkür etti.