  • BIST 1.550
  • Altın 443,200
  • Dolar 7,4815
  • Euro 9,1036
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPilli:10 yerel vaka, 1 ölüm...

Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan’a 1 milyon bir, Soylu’ya 1 milyon liralık tazminat davası

»
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine “DHKP-C militanı” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ‘terör örgütlerinin soytarısı’ diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.
Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan’a 1 milyon bir, Soylu’ya 1 milyon liralık tazminat davası

Erdoğan, geçen cuma günü, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ eylemleri hakkında “Öğrencilerle görüşmeyi düşünüyor musunuz” şeklindeki soruya şöyle yanıt vermişti: “Öğrenciler bu işin içinde değil bu işin içinde teröristler var. Öğrencilikle alakası olmayan CHP’nin il başkanı orada, kendisi DHKP-C militanıdır.

Soylu ise Twitter’daki paylaşımında, “Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır’’ ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu, İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Erdoğan hakkında 1 milyon bir liralık, Soylu hakkında ise 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Erdoğan ve Soylu hakkında ‘hakaret’‘görevi kötüye kullanma’‘yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs’‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle iddianame tanzim edilmesi ve kamu davası açılması hususlarında şikayet dilekçesi verildi.

İhtiyacı olanlarla paylaşacağım’

Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu’nun Anayasa suçu işlediğini ifade ederek kazanacağı tazminatların bir kuruşuna bile dokunmadan İstanbul’da küçük çocuğu olan, evine ekmek götürmekte zorlanan iktidarın fakirleştirdiği ihtiyacı olan ailelerle paylaşacağını belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı12 Ocak 2021 Salı 14:46
  • Erdoğan AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında konuştu: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin kültürel ırkçılıkla mücadelde birliği güçlendireceğine inanıyoruz12 Ocak 2021 Salı 14:45
  • Kovid-19 Aşılarının Türkiye'deki Dağıtım Sürecinin Ayrıntıları Netleşti12 Ocak 2021 Salı 13:03
  • Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat!12 Ocak 2021 Salı 11:44
  • Türkiye'den Yunanistan ile görüşmeler için tarih12 Ocak 2021 Salı 11:10
  • Erdoğan: Perşembe veya cuma aşılama kampanyamız başlamış olacak12 Ocak 2021 Salı 10:20
  • Cem Yılmaz'dan İbrahim Tatlıses'e 'telif' esprisi: "Nereye bırakalım abi?"11 Ocak 2021 Pazartesi 21:30
  • Bahçede kuyu kazarken havan mermisi buldular: İmha edildi11 Ocak 2021 Pazartesi 20:59
  • Adnan Oktar’a 1075 yıl üç ay hapis cezası11 Ocak 2021 Pazartesi 20:34
  • Bahçeli: HDP’nin kapatılması için dava açılmazsa, MHP başvuruda bulunacak11 Ocak 2021 Pazartesi 19:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti