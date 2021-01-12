Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan’a 1 milyon bir, Soylu’ya 1 milyon liralık tazminat davası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine “DHKP-C militanı” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ‘terör örgütlerinin soytarısı’ diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan, geçen cuma günü, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ eylemleri hakkında “Öğrencilerle görüşmeyi düşünüyor musunuz” şeklindeki soruya şöyle yanıt vermişti: “Öğrenciler bu işin içinde değil bu işin içinde teröristler var. Öğrencilikle alakası olmayan CHP’nin il başkanı orada, kendisi DHKP-C militanıdır.“

Soylu ise Twitter’daki paylaşımında, “Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır’’ ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu, İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Erdoğan hakkında 1 milyon bir liralık, Soylu hakkında ise 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Erdoğan ve Soylu hakkında ‘hakaret’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs’, ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle iddianame tanzim edilmesi ve kamu davası açılması hususlarında şikayet dilekçesi verildi.

İhtiyacı olanlarla paylaşacağım’

Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu’nun Anayasa suçu işlediğini ifade ederek kazanacağı tazminatların bir kuruşuna bile dokunmadan İstanbul’da küçük çocuğu olan, evine ekmek götürmekte zorlanan iktidarın fakirleştirdiği ihtiyacı olan ailelerle paylaşacağını belirtti.