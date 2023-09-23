Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,48 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,48 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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